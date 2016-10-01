Переговоры по цене на газ с Белоруссией пройдут в начале следующей недели, заявил сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что стороны не будут договариваться о скидке, но попытаются найти приемлемое решение газового вопроса, который может разладить отношения двух партнеров по ЕАЭС. Россия продает Белоруссии газ по цене 132 доллара за тысячу кубометров. Минск считает, что имеет право платить за российский газ на основе принципа равной доходности с ценой экспорта в Европу. Справедливой ценой в данном случае белорусская сторона называет 73 доллара и требует у Москвы скидку.

Россия и Белоруссия не оставляют попыток договорится о приемлемой для обеих сторон цене на газ. Ситуация обострилась после того, как в ответ на неплатежи Минска за российский газ, Москва снизила поставки нефти в эту страну. В первом и втором квартале Россия поставила в Белоруссию в общей сложности 10,8 миллиона тонн нефти — 5,5 млн и 5,3 соответственно. В третьем квартале поставки были снижены до 3,5 млн тонн.

«Наши белорусские партнеры нам недоплачивают за газ, мы из-за этого теряем деньги, в том числе в бюджете, так как "Газпром" — крупный налогоплательщик, и, конечно, вынуждены искать варианты компенсации», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, задолженность Белоруссии за поставленный из России газ в настоящее время составляет около 270-300 миллионов долларов. «Здесь рассматриваются разные варианты, более даже перспективные, чем этот год по взаимодействию на газовом рынке. Поскольку, вы знаете, в период до 1 июля 2019 года мы должны создать единый энергетический рынок электроэнергии, а до 2025 года у нас будут единые рынки нефти и газа. Это мы сейчас рассматриваем в более широком контексте наши взаимоотношения», — сказал Новак в эфире «Эха Москвы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу до 14 сентября выйти на подписание протокола по газу, но пока все попытки договориться о цене были безуспешными. Белорусский вице-премьер Владимир Семашко рассказал, что стороны обсуждают три варианта условий поставок газа. Первый — равнодоходные цены, второй — привязка к внутрироссийским ценам с некоторыми условиями и третий вариант предполагает субсидии. Белоруссия наиболее выгодным для себя вариантом считает равнодоходные цены, то есть основанные на принципе равной доходности с экспортом в ЕС. В Минске считают, что рыночная равнодоходная цена в 73 доллара должна вступить в силу с 1 января.

Москва предлагает третий вариант с рядом субсидий. Привязка к внутрироссийским ценам считается компромиссным вариантом. В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что новая схема ценообразования уже согласована на рабочем уровне. Она предусматривает рублевую формулу на основе средней цены на газ в России с повышающим коэффициентом. По этому сценарию к 2017 году Белоруссия смогла бы закупать газ на 30% дешевле, а к 2025 году, когда должен заработать единый рынок электроэнергии, стоимость газа в России будет эквивалентна стоимости газа в Белоруссии. Источники газеты говорят, что в случае утверждения новых условий, Белоруссия погасит долг перед «Газпромом» по старой цене, а Россия возобновит замороженные поставки нефти. Официально чиновники опровергают эти договоренности.

20 сентября Лукашенко резко раскритиковал Россию за отказ снизить цену на газ по минским условиям. Он сказал, что в отношениях между двумя странами наметилось «слишком много проблем» и он недоволен сложившейся ситуацией. «Мы телепаемся, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Белоруссию. Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, но давления я не потерплю, и белорусы тоже», — добавил Лукашенко.

Белорусский политический аналитик Александр Класковский считает, что Лукашенко решил применить свой любимый прием и пойти ва-банк, обострить отношения, вывести их на политический уровень. По мнению Класковского, у Минска и Москвы нет другого выхода, кроме поиска компромисса. «Предыдущий опыт показывает, что в таких случаях Москва, которая не любит каких-то публичных склок с ближайшим союзником, предпочитает идти на компромисс. Увенчается ли этот ход успехом в данном случае, пока под вопросом», — сказал он в эфире «Коммерсантъ FM».