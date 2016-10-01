29 и 30 сентября в Высшей школе экономики проходит конференция в честь 70-летия российского математика Федора Богомолова. Она стала третьей конференций в честь юбиляра после научных форумов в Нью-Йорке и Ноттингеме. Среди ее участников – профессор Фабрицио Катанезе (Fabrizio Catanese) из Математического института в Байройте и Владимир Ласич (Vladimir Lazić) из Математического института Боннского университета (Германия).

В комментарии «Полит.ру» один из участников конференции Михаил Вербицкий, профессор факультета математики ВШЭ, заместитель руководителя Лаборатории алгебраической геометрии и ее приложений, отметил, что «Федор Алексеевич – сродни пророку. Он хорош видит математические объекты, довольно часто видит их полную картинку и готов привести доказательство, но гораздо чаще он видит их интуитивно. Он обладает замечательным математическим стилем интуитивного и очень ясного мышления, которое затем преобразуется в рациональные доказательства. Как в принципе и должно быть, но у Федора это очень ярко проявляется».

В свою очередь, зав. Лаборатории алгебраической геометрии, профессор ВШЭ Александр Кузнецов подчеркнул, что «математика, которую делает Федор Алексеевич, просто красивая. У него очень часто бывают совершенно неожиданные идеи. Он очень нестандартно мыслит, а это – большая редкость. И раньше было большой редкостью и сейчас. Большинство людей думают в стандартных рамках, а у Федора совершенно нет рамок для новых идей. Такой полет мысли всегда поражает».

«Я продолжаю работать и это уже хорошо», – заметил, смеясь, сам юбиляр. – «Я много чего послушал и в Нью-Йорке, Англии и здесь». Он рассказал, что его лабораторию алгебраической геометрии, созданной в рамках первого конкурса мегагрантов 2010 года, теперь поддерживает Высшая школа экономики. Федор Алексеевич является её научным руководителем.

Он очень рад тому, что мегагрант 2016 года получила сильная заявка от американского математика болгарского происхождения Людмила Кацаркова, который также будет создавать лабораторию на математическом факультете ВШЭ. И лаборатория Федора Богомолова и новая будут сотрудничать.

«Я очень рад за Людмила Кацаркова и за факультет математики ВШЭ в связи с победой в таком престижном и высоко рейтинговом конкурсе. Саму заявку я лично не читал и сам не являюсь участником данного проекта по различным причинам, хотя к теме заявленных исследований имею непосредственное отношение», – подчеркнул в комментарии «Полит.ру» член-корреспондент РАН, зам. директора МИАН по научной работе Дмитрий Орлов.

«Я, действительно, очень хорошо знаком с Людмилом Кацарковым, мы являемся друзьями еще со времен обучения в МГУ. Нашим научным руководителем на механико-математическом факультете МГУ был Василий Алексеевич Исковских. Кроме того, мы являемся соавторами нескольких работ», – отметил он.



Дмитрий Орлов рассказал, что Людмила Кацаркова хорошо знают в международном математическом сообществе: «Я уверен, что он также привлечет к работе по тематике исследований большое количество выдающихся ученых из-за рубежа. Думаю, что скоро в Москве со своими лекциями мы увидим таких всемирно известных математиков как Максим Концевич, Филипп Гриффитс и многих других. Несомненно, получение данного мегагранта очень сильно оживит математическую жизнь как на факультете математики ВШЭ, так и вообще в Москве и России» (см. видео доклада Л. Кацаркова в МИАНе в 2012 году).

«Я очень рад за всех участников данного мегагранта, некоторые из них, такие как Александр Ефимов и Виктор Пржиялковский, работают в нашем отделе алгебраической геометрии Математического института им. В.А. Стеклова. Я так же рад за студентов и аспирантов факультета математики ВШЭ – их ожидает новая интересная математическая жизнь на факультете, много семинаров, лекций и конференций с участием самых выдающихся математиков мира», – отметил в заключение своего комментария член-корресподент РАН.

Новое здание факультета математики ВШЭ (фото с сайта ф-та)

Стоит отметить, что новый учебный года факультет математики ВШЭ встречает в новом четырехэтажном здании по адресу: ул. Усачёва, 6. Когда после ремонта откроется ст. метро Фрунзенская, то до него будет удобнее добираться. Пока же – 10 минут от м. Спортивная.

Фотогалерея:

Новые просторные аудитории открыли свои двери для студентов матем. факультета ВШЭ (фото Н. Деминой)

Первый декан (2007-2015) факультета математики Сергей Ландо, ныне просто профессор

Федор Богомолов и Фабрицио Катанезе