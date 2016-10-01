Второй день Международного экономического форума «Сочи-2016» завершился подписанием более 100 соглашений на общую суму около 638 миллиардов рублей. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование роста экономики стали центральными темами обсуждения в дискуссионных группах. В ходе пленарного заседания премьер-министру Дмитрию Медведеву удалось широко представить концепцию проектного офиса, предполагающую «переход от управления по поручениям к управлению по целям».



Участников и гостей форума Медведев сразу предупредил, что не будет подробно описывать свой взгляд на экономическое будущее, предложив обратиться к своей статье, опубликованной перед форумом. Премьер решил напомнить только один из своих тезисов: экономика политизируется, о чем сигнализируют, например, санкции в отношении России, а значит, власть должна вооружиться внутренней стабильностью, чтобы создать на ее основе условия для экономического роста. С такой подводки Медведев открыл ключевую для себя тему на этом форуме — реформа госуправления.

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие, глава правительства назвал неповоротливость госмашины, которая, по его словам, совмещает черты переходного периода 90-х, советской системы управления, и недавних новаций. «Многие наши инициативы мы не в состоянии реализовать из-за бюрократических препятствий. Идеи, которые могли бы двинуть страну вперед, разбиваются о бюрократические стены. Но решение этой проблемы уже найдено — внедрение в госуправление проектного подхода. Поэтому мы сейчас переходим от управления по поручениям к управлению по целям», — сказал Медведев.

«Ведомости» напоминают, что тему реформы госуправления полтора года назад запустил президент Сбербанка Герман Греф, а к концу июня она преобразовалась в правительственный проектный офис, который должен упорядочивать задачи министерств в проекты. Тем не менее, многим, включая тех, кто должен реализовывать эти проекты, до конца непонятна концепция проектного офиса, хотя с лета прошло уже несколько заседаний Совета по стратегическому развитию.



Медведев объяснил, что реализация проектов рассчитана по 11 стратегическим направлениям, среди которых здравоохранение, образование, жилье, ипотека, ремонт дорог и моногорода. Озвученный премьером подход вызвал несколько замечаний со стороны Алексея Кудрина, главы Центра стратегических разработок, который готовит программу развития России на 2018-2014 годы. По его словам, главная проблема, с которой сталкивается стратегическое управление сегодня, — чрезмерное количество поручений. Последствия за их невыполнение суровее, чем за недостижение целевых показателей. Соответственно, индикатором эффективности новой системы госуправления могло бы стать сокращение числа поручений в течение двух лет на 25%, а в течение пяти лет — на 50%, считает Кудрин.

«Почему не работает стратегическое управление, хотя мы принимаем концепции среднесрочного развития? Мы за них по-настоящему серьезно не спрашиваем. Вот невыполнение поручений может повлечь серьезные кадровые решения, а за невыполнение целевых программ — так, может быть пожурят», — сказал Кудрин.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов предупредил об увеличении ожидаемого дефицита бюджета на 2016 год с 3% до 3,5-3,7%. Чистые заимствования на рынке министерство планирует увеличить на 40%, то есть на 200 миллиардов рублей. В 2017 году расходы бюджета на 2017 год придется сократить во всех сферах, кроме социальной, заявил ТАСС вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах форума.

По мнению Медведева, бюджетная политика в, первую очередь, должна строиться вокруг проектов. Это значит, что правительство должно верстать бюджет, ориентируясь на возможности реализации приоритетных проектов, которые, в свою очередь, должны быть четко сформулированы и разработаны, чтобы под них можно было заложить реальные деньги. При этом аксиомой премьер назвал сбалансированность бюджета при выполнении всех социальных обязательств. В конце концов, целью любой экономики, является увеличение благосостояния людей, что повышает спрос и стимулирует экономический рост, заключил Медведев.

Кудрин, в свою очередь, предлагает перераспределить бюджет в пользу увеличения расходов на образование, медицину и инфраструктуру. Глава ЦСР называет это «маневром в сторону увеличения производительных расходов». За три-пять лет, по его расчетам, траты на эти сектора можно увеличить на один процентный пункт ВВП, а к 2024 году — на три. В то же время Кудрин предложил до 2020 года отложить выполнение майских указов президента, связанных с ростом зарплат бюджетников.

В ближайшие три года фонды оплаты труда регионах должны вырасти от 500 до 800 миллиардов рублей. Кудрин уверяет, что для выполнения социальных обязательств по повышению заработной платы недостаточно ресурсов, поэтому на субъекты федерации падет дополнительная нагрузка. По словам главы ЦСР, для некоторых регионов «это вообще будет непосильно». В Кремле прокомментировали, что пока никаких решений по поводу переноса срока реализации майских указов президента не принималось.

Важным аспектом формирования стратегии является выбор открытости. Об этом заявил президент ЦСР Павел Кадочников: "Стратегии и страны, и бизнеса должны учитывать, что Россия была и остается открытой экономикой как в части торговли, так и в части привлечения инвестиций. Было бы ошибкой строить эти стратегии в предположении, что санкции будут всегда. Мы заинтересованы и в конкурентоспособности наших производителей, готовых конкурировать без санкций на внутреннем и внешнем рынках, и в привлечении иностранных инвесторов, которые создают современные рабочие места и привлекают российских поставщиков".

Как отметили участники панельной сессии форума, посвященной реформе государственного контроля и надзора, значимым внутренним ресурсом улучшения ситуации в экономике в перспективе 2018-2024 гг. является решение проблемы большого числа внеплановых проверок для бизнеса. Это будет служить целям создания стимулов для развития предпринимательства и инвестиций. Речь идет также о выстраивании новой логики организации проверок, базирующейся на внедрении механизмов риск-ориентированного подхода (включая оценку рисков безопасности граждан), оптимизацию того, что именно должны проверять инспекторы, налаживания системы сбора, раскрытия и анализа данных о проверках как необходимом инструменте общественного и государственного контроля за их проведением, а также укрепления роли куда более эффективного, нежели проверки, механизма стимулирования обеспечения качества работы бизнеса - судебной защиты прав потребителей его товаров и услуг.