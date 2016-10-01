С 23 сентября правительство отменило экспортную пошлину на пшеницу как минимум на два года. Ставка пошлины до этого составляла 50% минус 6500 рублей, но не менее 10 рублей за одну тонну. Эксперты говорили, что при нынешнем курсе рубля и ценам на зерно пошлины фактически не действуют, но создают условия неопределенности для экспортеров. Ожидается, что уже в этом году Россия станет крупнейшим экспортером пшеницы в мире, обогнав нынешних лидеров Канаду и США.

«Экспортеры просили дату установить, не знаю зачем. Я предлагал — бессрочно, но они сказали: "Нет, нам лучше определенность — что два года точно не будет"», — сказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах форума «Сочи-2016».

По его словам, правительство не собирается возвращать пошлину. Это может произойти только в случае форс-мажора. «Принципиально — у нас нет планов вводить пошлину в какой-либо перспективе», — добавил Дворкович.



В понедельник на сайте кабмина было опубликовано постановление об обнулении пошлины с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года. В правительстве полагают, что такое решение позволит поддержать возможности экспорта российского зерна, благоприятно повлияет на интенсификацию экспортных поставок пшеницы, сбалансирует внутренний продовольственный рынок и рыночную доходность для российских производителей зерна.

На следующий день предложение об обнулении экспортной пошлины на пшеницу было поддержано на совещании у Дворковича, сообщал ТАСС. Участникам встречи было дано поручение продумать в связи с этими мерами упрощенные требования к документам на таможне.

По данным Россельхоза в этом году урожай зерновых в России будет на уровне 113-116 миллионов тонн, что является рекордным показателем. Ожидается рекордный экспорт в сельскохозяйственном сезоне 2016/17 — 40 миллионов тонн, хотя пока темпы не слишком высокие. Минсельхоз подсчитал, что с 1 июля по 21 сентября за рубеж отправлено более 7,8 миллиона тонн зерна — на 9% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Поставки пшеницы составили 6,5 миллиона тонн, ячменя — 1,07 млн т, кукурузы — 136 тысяч тонн, других культур — 33 тыс т.



Во вторник Владимир Путин на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым отметил, что снижение мировых цен на зерно не должно привести к наполнению рынка дополнительными объемами зерна. По словам президента, в первую очередь необходимо обеспечить внутренний рынок зерном для производства кормов для животных и хлеба для населения.

Глава Минсельхоза прислушался к совету, но убедить его в нецелесообразности выведения дополнительных объемов зерна на экспорт президенту не удалось. В кулуарах экономического форума в Сочи Ткачев заявил журналистам, что министерство, наоборот, планирует нарастить экспорт зерна, не забывая, впрочем, и об обеспечении внутренних потребностей страны.

«Хотим увеличивать, это наши доходы. Мы должны продавать и зарабатывать на этом. Конечно, прежде всего — интересы страны, зерно на продовольственные цели, на корма для животных, семена. А все излишки — на экспорт», — сказал министр.

По оценкам Минсельхоза США, уже в этом году Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы в мире, и даже обогнать суммарный экспорт стран Евросоюза. Согласно прогнозу аналитического центра «Совэкон», за период с июля по сентябрь будет экспортировано на 10% меньше, чем годом ранее — девять миллионов тонн, сообщают «Ведомости». Аналитики объясняют такой показатель сохранением мировых цен на низком уровне при росте внутрироссийских цен.

На снижение сентябрьского экспорта пшеницы влияет также ограничение Египтом до нуля содержания спорыньи в пшенице. На прошлой неделе эти требования были отменены, так что можно рассчитывать на рост экспорта в октябре. Другая причина снижения экспорта заключается в том, что с начала сезона производители хранили зерно, ожидая повышение закупочных цен на рынке и ослабления рубля, объясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Пошлина на экспорт пшеницы из России была введена с 1 июля 2015 года, чтобы избежать ее "излишнего" вывоза за рубеж. Через некоторое время минимальный размер пошлины был снижен в пять раз, но трейдеры и потребители зерна предлагали правительству полностью отменить экспортную пошлину на пшеницу из-за девальвации рубля. До отмены экспортная пошлина составляла 50% таможенной стоимости минус 65 тысяч рублей, но не менее 10 рублей за тонну.