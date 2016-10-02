Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 октября 2016, воскресенье, 17:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Лекции
хронология темы лекторы
Афиша лекций
6 октября 2016 г. (Четверг) | 19:00
Татьяна Сабурова:
«"Другая" жизнь народников в России: как революционеры становились фотографами, журналистами и страховыми агентами»
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
20 октября 2016 г. (Четверг) | 19:00
Михаил Живлов:
Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
02 октября 2016, 16:31
востоковедение гуманитарные и социальные науки история история цивилизаций лингвистика Русская Америка филология

Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы

Лингвист Михаил Живлов
Лингвист Михаил Живлов
Из архива лектора

20 октября 2016 года (четверг) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит лингвист, кандидат филологических наук, доцент Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Александрович Живлов. Лекция пройдет в рамках нового цикла лекций "Полит.ру" о современной исторической лингвистике. 

Тема лекции: «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы».

Анонс: Аборигенные языки Северной Америки отличаются огромным разнообразием, как типологическим, так и генетическим. По данным сайта «Глоттолог», в Северной Америке насчитывается 42 отдельных языковых семьи и 31 язык-изолят (не считая языков, принесённых европейцами). Таким образом генетическое разнообразие языков в Северной Америке больше, чем в Евразии (26 семей и 12 изолятов по данным того же сайта), Австралии (23 семьи и 9 изолятов) или Африке (34 семьи и 17 изолятов). Хотя дебаты о времени заселения Америки продолжаются, общепризнанным остаётся то, что Америка была заселена позже, чем Евразия, Австралия и тем более прародина человечества – Африка.

Поэтому больший уровень языкового разнообразия в Северной Америке (как и в Южной, где языковых семей ещё больше) выглядит несколько парадоксально.
Классификация «Глоттолога» максимально консервативна в отношении признания гипотез дальнего родства; в этом она совпадает с консенсусом компаративистов-американистов. Альтернативная классификация, предложенная Дж. Гринбергом, сводит всё языковое разнообразие Америки к трём семьям: эскалеутской, на-дене и америндской, причём подавляющее большинство языков Северной Америки и все языки Южной входят в америндскую семью. Гипотеза Гринберга, однако, построена на весьма сомнительной методике и ненадёжных данных; она была единодушно отвергнута американистами.
 
Реально ли генеалогическое разнообразие языков Северной Америки или оно – результат слабой изученности языков этого региона с компаративистской точки зрения? Можно ли добиться прогресса в классификации индейских языков и что для этого нужно? Ответам на эти вопросы и будет посвящена лекция.

* * *

Чтобы подписаться на рассылку лекций, отправьте письмо на public-lectures-ON@polit.ru. Пришедшее письмо с запросом подтверждения отошлите обратно. И все, вы подписаны на рассылку.

Чтобы в любой момент отписаться от рассылки, надо отправить письмо на public-lectures-OFF@polit.ru.

Лекция состоится 20 октября 2016 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Архив лекций
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях, публичных лекциях и других мероприятиях!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.