20 октября 2016 года (четверг) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит лингвист, кандидат филологических наук, доцент Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Александрович Живлов. Лекция пройдет в рамках нового цикла лекций "Полит.ру" о современной исторической лингвистике.

Тема лекции: «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы».

Анонс: Аборигенные языки Северной Америки отличаются огромным разнообразием, как типологическим, так и генетическим. По данным сайта «Глоттолог», в Северной Америке насчитывается 42 отдельных языковых семьи и 31 язык-изолят (не считая языков, принесённых европейцами). Таким образом генетическое разнообразие языков в Северной Америке больше, чем в Евразии (26 семей и 12 изолятов по данным того же сайта), Австралии (23 семьи и 9 изолятов) или Африке (34 семьи и 17 изолятов). Хотя дебаты о времени заселения Америки продолжаются, общепризнанным остаётся то, что Америка была заселена позже, чем Евразия, Австралия и тем более прародина человечества – Африка.

Поэтому больший уровень языкового разнообразия в Северной Америке (как и в Южной, где языковых семей ещё больше) выглядит несколько парадоксально.

Классификация «Глоттолога» максимально консервативна в отношении признания гипотез дальнего родства; в этом она совпадает с консенсусом компаративистов-американистов. Альтернативная классификация, предложенная Дж. Гринбергом, сводит всё языковое разнообразие Америки к трём семьям: эскалеутской, на-дене и америндской, причём подавляющее большинство языков Северной Америки и все языки Южной входят в америндскую семью. Гипотеза Гринберга, однако, построена на весьма сомнительной методике и ненадёжных данных; она была единодушно отвергнута американистами.

Реально ли генеалогическое разнообразие языков Северной Америки или оно – результат слабой изученности языков этого региона с компаративистской точки зрения? Можно ли добиться прогресса в классификации индейских языков и что для этого нужно? Ответам на эти вопросы и будет посвящена лекция.

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Лекция состоится 20 октября 2016 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Место проведения