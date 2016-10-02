Все права - от лукавого

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев на встрече с депутатами от «Единой России», видимо, оказался застигнут врасплох вопросом о том, чего стоит ждать фермерам с Кубани, которые борются за свои права на землю и даже готовы были приехать на тракторах в Москву. Отвечая на вопрос о судьбе этого протеста, министр высказал самые невероятные предположения.

Первой мыслью Ткачева стала намеренная провокация в среде рабочего люда в канун выборов в Госдуму: «Я думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами - те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить».

Второй мыслью Ткачева стало предположение о том, что все притязания фермеров идут «от лукавого». «Там беспредела нет, поверьте. Или попался на деньги, или переходила по праву исходя из изменения законодательства», - успокоил министр.

История с фермерами, однако, началась не перед выборами. Она получила огласку еще в марте этого года, когда представители ОНФ пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на злоупотребления в земельной сфере Краснодарского края. В числе потерпевших тогда оказались около сотни человек, которые заявили о нарушении их прав при аренде и оформлении земель, а также указывали на участившиеся случаи рейдерских захватов участков и даже выращенного урожая. В заявлении ОНФ было сказано, что «некие коммерческие структуры или частные лица по договоренности с муниципальными чиновниками и главами бывших колхозов незаконными способами отнимают у людей земельные участки, находящиеся в собственности, либо мешают им арендовать землю у других собственников».

Власти края создали рабочую группу, которая встретилась со всеми сторонами конфликтов. Сейчас она работает с 78 обращениями. Заявления Ткачева кажутся тем более странными, ведь недавно на Кубани появилась еще и группа по решению земельных проблем фермеров, которую возглавил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Она должна начать свои проверки уже в этом месяце.

На фоне нерешенных проблем кубанских фермеров власти продолжают обещать почти бесплатную раздачу земель. И сегодня премьер Дмитрий Медведев заявил, что неиспользуемые земли могут передать гражданам под ...строительство жилья! Премьер отметил, что инвентаризацию земель уже провели, и их можно использовать под строительство социальной инфраструктуры. «Муниципалитет в ряде случаев должен быть просто заинтересован в том, чтобы большее количество людей получили землю, построили там свой дом и начали развитие хозяйства», - уверен Медведев, который, по-видимому, так и не узнал о проблемах на Кубани.

Пока непонятно, будут ли решаться проблемы тех, кто рискнул заявить о своих правах на землю. Появились первые жертвы этой борьбы. В Краснодарском крае на днях фермер Николай Горбань покончил жизнь самоубийством из-за того, что не смог вернуть тысячу гектаров земли, которые были у него незаконно отобраны. По словам организатора тракторного марша, фермера Алексея Волченко, он оставил предсмертную записку, в которой перечислил фамилии тех, кого считает виновным в своей смерти. Погибший утверждал, что ему угрожали бандиты. Горбань выкупил земли у пайщиков, но в суде общее собрание пайщиков было отменено, и землю вернули назад в коллективное хозяйство, которое сейчас может перейти во владение руководителя ООО «СК "Октябрь"» Олега Макаревича.

Стоит отметить, что 23 сентября участники пробега фермеров побывали в Москве, но так и не встретились ни с Ткачевым, ни тем более с президентом. 28 сентября фермерам пообещали встречу с представителями президента в Ейске, но она так и не состоялась. «Мы собрались, приехали в Ейск. Я зашел в гостиницу узнать, где будет проходить данное мероприятие, на меня посмотрели как на идиота и говорят: "Молодой человек, вы что-то курите или таблетки какие-то едите? Какой представитель президента, какие журналисты, у нас ничего нет"», - возмущается Волченко.

В настоящее время с фермерами пообщался только председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Он пообещал пересмотреть их дела, однако никаких гарантий им не дал. Противостояние будет продолжаться.