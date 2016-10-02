Восточные районы сирийского города Алеппо, контролируемые повстанцами, вновь подверглись массированным обстрелам со стороны правительственной армии и воздушным бомбардировкам российских военно-космических сил (ВКС), сообщает Reuters. Третий раз за последние несколько дней целью авиаударов стала самая большая больница в восточном Алеппо. По словам повстанцев и спасателей на госпиталь было сброшено не менее семи бомб. В этот момент в здании находилось несколько пациентов и врачей. Собеседники агентства заявляют, что двое пациентов погибли, еще 13 получили ранения.

После вчерашних ударов главный травматологический госпиталь восточного Алеппо оказался практически полностью разрушен. Уничтожена инфраструктура, оборудование и генераторы. Сейчас больница не работает, пациенты переданы другим больницам. За неделю это уже третья атака на госпиталь. О первой бомбардировке сообщалось 28 сентября. Тогда бомбы попали в отделение интенсивной терапии. В пресс-релизе «Сирийско-американском медицинского общества» (SAMS) говорится, что на госпиталь было сброшено, по крайней мере, две бочковые бомбы.

Сейчас в восточном Алеппо на 300 тысяч жителей осталось всего 29 врачей и пять госпиталей — два травматологических отделения и три отделения первой помощи, говорят в SAMS.

«Ситуация в Алеппо ужасающая. Мы скрываемся в соседнем подвале из-за интенсивных бомбардировок. Мы живем в постоянном страхе. Люди оказываются погребены под завалами, но мы не можем до них добраться из-за постоянных обстрелов. Мы умоляем, помогите остановить бомбардировки и убийства невинных горожан. Позвольте людям в Алеппо жить. Позвольте детям быть детьми. Позвольте медицинскому персоналу выполнять свою работу», — цитирует организация Мухаммеда Абу Раджиба, врача, работавшего разрушенной больнице.

По данным мировых информагентств, российская авиация вчера нанесла удар по пяти районам восточного Алеппо, остающихся под контролем повстанцев. В частности удары были направлены на дорогу Кастелло, которая служит путем снабжения повстанцев, району Эль-Малах и лагерю беженцев Хандарат. Сообщается о наземных боях между правительственной армией и силами оппозиции.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на своей странице в Facebook призвал восстановить перемирие настолько быстро, насколько это возможно: «Бомбардировки Алеппо должны наконец остановиться! Те, кто хотят бороться с террористами, не атакую госпитали».



Париж также осудил бомбардировку больницы в Алеппо. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что обстрел больниц и персонала в осажденном городе является ничем иным, как военным преступлением. Он также объявил об очередном экстренном созыве Совета безопасности ООН. «Виновные будут наказаны», — подытожил Эро.

Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри вчера дважды созванивались, чтобы обговорить ситуацию в Алеппо. Первый разговор состоялся по инициативе американской стороны. На сайте российского министерства говорится, что дипломаты обсудили возможности «нормализации обстановки вокруг Алеппо, где незаконные вооруженные формирования, вопреки российско-американским договоренностям по прекращению конфликтующими сторонами огня, продолжаю боевые действия». Второй раз Лавров и Керри связались уже поздно вечером, но кроме сирийской обсудили еще и северокорейскую проблему.

США требуют от России прекратить наступление на Алеппо и восстановить режим прекращения огня. Ранее Керри пригрозил прекратить любую совместную работу в Сирии. В Москве заявления Вашингтона назвали шантажом. «Невозможно добиться урегулирования и стабилизации на такой основе. Но насильно мил не будешь. У нас есть свои подходы и свои принципы», — ответил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соглашение о перемирии в Сирии, достигнутое Россией и США, действовало всего неделю, после чего сирийская правительственная армия, верная Башару Асаду, возобновила наступление на Алеппо. По данным гуманитарных организаций, только за последние восемь дней по восточной части города было нанесено около 1,7 тысячи авиаударов, погибли более 450 гражданских лиц.