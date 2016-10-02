В субботу, 1 октября, истек контракт Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением связи (NTIA). Этот контракт позволял американскому правительству контролировать эту ключевую инфраструктуру интернета. На практике технические функции по работе интернета (IANA) выполняла ICANN, но Вашингтон обладал правом вето, которым пользовался крайне редко. В корпорации называют историческим момент перехода управления интернетом в руки международного сообщества. Чтобы это заявление расшифровать корректно, важно уточнить: в буквальном смысле интернетом управлять нельзя, поскольку это децентрализованная сеть. Но регулировать или оказывать давление на отдельные элементы сети — возможно.



Функции ICANN остаются прежними, но теперь их не придется согласовывать с чиновниками. В планах у корпорации создать некоммерческую организацию, в которую войдут представители стран-членов комитета ICANN, пользователи и работники интернет-отрасли со всего мира. Эта внутренняя структура ICANN будет заниматься обработкой запросов на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие правилам.

За генерацию международно признанного корневого файла зоны отвечает американская компания Verisign, она же вносит в него изменения по требованию ICANN, но теперь для этого не потребуется получать одобрение от министерства торговли США. Член совета директоров ICANN Стивен Крокер говорит, что подготовка перехода контроля над интернетом готовился с 1998 года, когда корпорация стала управлять системой адресов и имен в интернете. Рядовые пользователи интернета не заметят никаких изменений в функционировании сети, но де-факто управлять ею отныне будут все заинтересованные стороны международного сообщества.

Хотя правительство США еще весной объявило о намерении отказаться от координации функций IANA, ряд представителей американского истеблишмента выступал против перемен. Частью своей предвыборной кампании этот вопрос сделали кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, а также его однопартиец и бывший соперник в гонке за номинацию Тед Круз. Они уверяли избирателей в том, что лишение США возможности контроля над инфраструктурой интернета означает, что власть над сетью могут заполучить такие страны, как Китай или Россия.

Генеральные прокуроры четырех штатов — Аризоны, Оклахомы, Невады и Техаса — попытались обыграть предоставление третьим лицам контроль над интернетом как незаконную передачу государственной собственности США. Прокуроры подали судебный иск, чтобы оспорить планы американской администрации по передаче функций IANA, подчеркивая важность этих функций для стабильной работы интернета. Они утверждают, что если NTIA откажется от своих функций, то система управления интернетом окажется под угрозой. Прокуроры заявляли, что корневой файл является собственностью правительства США, поэтому его передача требует одобрения Конгресса, поэтому они и просили суд обязать правительство США продлить контракт с ICANN.

По словам прокуроров, США могут потерять контроль над доменами .gov и .mil, на которых находятся сайты правительства и военных. «Доверяя авторитарным режимам бразды правления в целях обеспечения сохранения свободы интернета является безумием. Президент не имеет полномочий просто взять и отдать в руки других ведущую роль, которую занимает Америка в обеспечении свободы интернета, как места самовыражения людей», — сказано в заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пакстона.

Глава министерства связи России Николай Никифоров заявил, что лишение США возможности контролировать ключевую инфраструктуру интернета окажет положительное влияние на развитие сети: «Мы приветствуем это заявление и отмечаем, что конкретные условия на выполнение этой функции, формируемые в одностороннем порядке Министерстом торговли США, создавали несимметричную модель управления сетью интернет. Россия, как и все международное интернет-сообщество, ожидала положительного развития процесса передачи выполнения функций IANA».