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02 октября 2016, 07:56
ProScience Театр физика

ProScience Театр с Дмитрием Казаковым. 24 октября. Инфосправка

Дмитрий Казаков. Фото: страница ученого на сайте ОИЯИ
Дмитрий Казаков. Фото: страница ученого на сайте ОИЯИ

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

Дмитрий Игоревич Казаков родился 6 октября 1951 года. После школы он поступил на физический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1974 году. Кандидатскую диссертацию он защитил в 1977 году, а докторскую — в 1988. С 1975 года работает в Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований в Дубне, начав свою научную карьеру с должности младшего научного сотрудника.

В настоящее время Дмитрий Игоревич является начальником отдела «Теории фундаментальных взаимодействий» в ЛТФ ОИЯИ, заведует лабораторией фундаментальных взаимодействий в Институте теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, а также кафедрой фундаментальных и прикладных проблем физики микромира в Московском Физико-техническом институте. Он автор более 200 научных трудов.

Дмитрий Казаков в научной среде пользуется авторитетом, он являлся председателем экспертного совета РФФИ по теоретической физике, членом оргкомитета Европейских школ по физике высоких энергий, членом распорядительного комитета Программы Гайзенберг-Ландау по сотрудничеству с немецкими университетами. К тому же, он блестящий лектор, регулярно читает лекции по квантовой теории поля и физике частиц в МГУ,МФТИ, в Университетах г. Карлсруэ (ФРГ), г. Лиона (Франция) и на международных научных школах.

3 факта о Дмитрии Казакове:

«Физика — это не профессия, это образ жизни. Если вы сейчас поинтересуетесь у физиков, скажем, ходят ли они в отпуск, кто-то скажет: хожу иногда. А сколько у тебя накопилось отпусков? Да, наверное, лет за десять. Потому что некогда, да и неинтересно. Так что в свободное от физики время я занимаюсь физикой», — сказал Дмитрий Казаков в интервью «Эксперту» шестилетней давности.

Он является лауреатом первой премии ОИЯИ за теоретические исследования, а также был удостоен Государственной научной стипендии для выдающихся ученых России.

Дмитрий Казаков считает, что для ученого уровень зарплаты не должен быть высоким, но должен быть достаточным, чтобы голова думала о науке. «Ученый не претендует на роскошную жизнь, она ему не нужна. Стиль жизнь другой – мы не носим дорогих костюмов, мы не ходим в дорогие места. Но денег должно быть столько, чтобы не бегать за приработками, голова должна быть свободна для науки. Если вы, допустим, теоретик, то вы должны сидеть и думать, а если вы экспериментатор, то должны работать за установками, а не бегать по городу. Иначе не получится. Это требования профессионального плана», — высказался он на эту тему в интервью «Постнауке».

3 факта о физике:

Английский физик, лауреат Нобелевской премии Джозеф Томсон составил собственную модель атома, частица представлялась ему положительно заряженным телом, в которое «воткнуты» электроны. Его модель получила название «пудинг с изюмом» (Plum pudding model).

Древнегреческий философ, один из основателей атомистикиДемокрит предполагал, что все атомы имеют четкую геометрическую форму. Этим, в частности, объяснялось, например, что «острые» атомы огня способны обжигать, шершавые атомы твердых тел крепко скрепляются своими выступами, а атомы воды гладкие и поэтому проскальзывают при взаимодействии.

Немецкий физик-теоретик Арнольд Зоммерфельд известен своими достижениями в квантовой теории, электронной теории, электродинамике и ряде других научных областей. В период с 1917 по 1951 годы он был 84 раза номинирован на Нобелевскую премию, однако так ее и не получил. До сих пор Арнольд Зоммерфельд остается рекордсменом по этому показателю. Зато семеро его студентов стали Нобелевскими лауреатами.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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