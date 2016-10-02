В субботу, незадолго до иудейского нового года, в синагогу в Большом Спасоглинищевском переулке ворвался мужчина с пневматическим пистолетом и канистрой бензина, наполненной зажигательной смесью. По предварительным данным, злоумышленник собирался поджечь синагогу, но его планам помешали охранники. Мужчину удалось задержать и передать в руки полиции. Один охранник был ранен выстрелом из травматического пистолета.

Инцидент произошел в 1 октября около 19:00. Вооруженный мужчина пытался проникнуть в синагогу во время субботней молитвы. Заместитель председателя Московской общины горских евреев Виктор Рахмилов описывает его как «интеллигентного человека в очках». Мужчина хотел попасть в синагогу еще днем, спрашивал главного раввина, но охранникам он показался подозрительным и они не разрешили ему зайти внутрь. После этого мужчина еще несколько часов «ходил кругами» вокруг синагоги.

Когда охранники преградили ему вход во второй раз, мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сотрудника службы безопасности. Затем злоумышленник открыл канистру и попытался поджечь себя, но охранники сбили его с ног и задержали. Отвечая корреспонденту Life на вопрос о мотивах нападения, мужчина ответил: «За русь».

Нападавшим оказался 40-летний Иван Лебедев, житель подмосковного города Королев. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что мужчина состоит на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения. По словам собеседника агентства, задержанный имеет музыкальное образование и работает концертмейстером в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Сегодня Лебедев был госпитализирован в спецучреждение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», однако в Федерации еврейских общин России не согласны с такой мотивировкой преступления. По мнению президента ФЕОР Александра Бороды, чтобы не портить статистику по преступлениям на национальной почве, полиция попыталась «бытовизировать» преступление, переквалифицировав дело на «обычное» хулиганство. «Это большая ошибка, поскольку подобные искажения подрывают доверие к другим заявлениям государства по поводу ситуации с антисемитизмом в стране», — сказал Борода.

Он подчеркнул, что попытка проникновения в синагогу с целью поджога — это отвратительное проявление ксенофобии. По мнению Бороды, подозреваемый намеренно ворвался в синагогу в шаббат, «когда никто из прихожан не имел при себе ни средств защиты, ни возможности оперативно вызвать полицию».

Президент ФЕОР призвал граждан «не поддаваться на провокации экстремистов, направленные на разжигание религиозной нетерпимости и межнациональной розни, сплотиться и сохранить мир для будущего благополучия граждан России».

«На фоне происходящих в мире событий, межрелигиозных и межнациональных конфликтов России абсолютно необходимо оставаться примером дружественного отношения друг к другу представителей самых разных народов и религий», — добавил Борода.

Главный раввин России по версии ФЕОР Берл Лазар назвал шокирующим нападение на синагогу в центре Москвы и призвал правоохранительные органы уделить особое внимание охране культовых зданий, особенно в дни религиозных праздников, когда «любая провокация может привести к большим жертвам».