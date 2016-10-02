Видео дня. Трамп спародировал болезнь Клинтон

Миллиардер, республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп еженедельно отмечается новой выходкой. На этот раз он порадовал своих поклонников неожиданной пародией на соперницу Хиллари Клинтон. Трамп изобразил, как ей стало плохо во время траурной церемонии в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года.

«Это женщина, которая по идее должна бороться с разными вещами, и она не может пройти 15 футов до своего автомобиля», — начал Трамп. Потом он отошел от микрофона и сделал несколько шагов, сгорбившись как старуха. Так миллиардер припомнил Клинтон случай, когда ее вели до автомобиля.

При этом, однако, республиканец пожелал Клинтон поправиться.