Алексей Бобровский в ProScience Театре. Фоторепортаж

26 сентября в Центральном Доме журналиста прошла очередная постановка ProScience Театра. С темой «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц» выступил Алексей Бобровский — известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

О том, как это было — фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Алексея Бобровского можно назвать ровесником жидкокристаллических полимеров, так как первые публикации о них появились в 1974 году. Сами жидкие кристаллы были открыты гораздо раньше — в 1888 году. Около века им не могли найти применения.

Обнаружил жидкие кристаллы австрийский ученый Фридрих Рейнитцер. Он исследовал производные холестерина и заметил, что вещество холестерилбензоат при температуре от 145 до 179 градусов представляет собой "кристаллы, мягкость которых такова, что позволяет назвать их жидкими".

Ученые выделяют три основных типа жидкокристаллических фаз: нематическая — центр масс молекул разупорядочен, однако все они ориентированы в одну сторону, холестерическая — молекулы также находятся в ориентированном локальном порядке, но образуют спиральную структуру, и смектическая — когда центр масс находится в плоскостях, то есть структура слоистая. Свойства этих фаз находят применение в жизни. Так, например, нематическая фаза используется в жидкокристаллических мониторах.

Среди современных применений жидких кристаллов — создание так называемых "умных окон". Слой полимерной пленки с вкраплениями жидкого кристалла в них заключен между слоями стекла с токопроводящим покрытием. Без подачи напряжения молекулы жидкого кристалла расположены хаотично и стекло выглядит мутным, а при подаче напряжения молекулы выстраиваются организовано, и окно становится прозрачным.

Для того, чтобы управлять жидкими кристаллами, не нужно много энергии.

Структура холестерического кристалла обладает свойством селективного отражения света. Благодаря этому можно визуализировать распределение температуры. Материалы на основе холестериков находят применение в медицине.

Алексей Бобровский философски подходит к изучению жидких кристаллов. Он чувствует прелесть момента и единение с объектом исследований. Каждый день ученого состоит из небольших открытий.

На Бобровского сильно повлияла книга Станислава Лема «Солярис».

Несколько интересных фактов об ученом:

- Самое большое его увлечение, не считая науки, — барабаны. Сочиняет и исполняет композиции на большой ударной установке.

- Второе увлечение — любительская наблюдательная астрономия. У Алексея есть несколько телескопов, в которые он наблюдает разные объекты космоса.

- Алексей Бобровский — сторонник активного здорового образа жизни: ежедневно занимается йогой, посещает спортзал 5 раз в неделю и довольно серьезно следит за своим питанием.

Говоря о будущем своей науки, Алексей Бобровский неоднократно подчеркнул, что открытия в этой области весьма непредсказуемы. Сейчас вовсю идут исследования, направленные на разработку недисплейных применений жидких кристаллов. Это разного рода сенсоры, оптические элементы и другие материалы для оптики, оптоэлектроники и фотоники.

Лаборатория Алексея Бобровского занимается жидкокристаллическими полимерами. Обычные жидкие кристаллы не обладают хорошими механическими свойствами, из них нельзя сделать пленку или другое прочное покрытие. А полимеры могут образовывать стеклообразное состояние. Поэтому жидкокристаллическая полимерная система может менять ориентацию при высокой температуре, а затем застывать в твердую пленку при понижении температуры, и этот процесс может повторяться многократно.

Следующая постановка ProScience Театра состоится 24 октября. На тему «Загадки физики микромира» выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков.