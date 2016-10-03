4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина рассмотрит вопрос о лишении ученой степени министра культуры России Владимира Мединского, в 20111 году защитившего докторскую диссертацию по истории. В социальных сетях обсуждается эта диссертация и вероятность лишения министра степени.

Работа Мединского ненаучна, а в ряде положений и абсурдна, и если не будет применен административный ресурс, министр вполне может быть лишен степени, заявлял в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из инициаторов рассмотрения этого вопроса Иван Бабицкий. Стремясь привлечь внимание к проблеме, он опубликовал полный текст заявления по поводу диссертации Мединского, а затем призвал всех заинтересовавшихся вопросом ознакомиться с самим заявлением и выдержками из диссертации (полный текст диссертации доступен при обращении в Российскую государственную библиотеку и за плату) и убедиться, что это не шутка.

«Дамы и господа, всячески призываю друзей Диссернета, журналистов и просто интересующихся прочитать к заседанию 4 октября полный текст заявления о лишении В.Р. Мединского учёной степени. Прямая ссылка: http://wiki.dissernet.org/tools/vsyakosyak/MedinskyVR_ZoLUS.pdf

Это отнимет полчаса вашего времени, но вы наверняка не пожалеете – проверено не раз.

Поскольку обычная реакция на приведённые в нём фрагменты диссертации – "Это не розыгрыш?", "Не верю!", "Такого не бывает!", подчёркиваю специально: за достоверность всех цитат ручаюсь, проверить их может кто угодно. Иллюстрация – для самых недоверчивых. Прошу распространять – хотелось бы, чтобы как можно больше людей понимало, о каком беспрецедентном фарсе идёт речь», – отметил он.

С тем, что в диссертации достаточно более чем спорных утверждений, согласны многие пользователи соцсетей. Широко обсуждается, например, следующий тезис: «Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них Священное писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали». Обсуждая эти идеи, читатели вспоминают о существовании церковнославянского языка и о факте, известном еще из школьного курса истории, – что Мартин Лютер перевел Библию на немецкий.

Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia, на своей странице в Facebook приводит отрывок из заявления по диссертации Мединского, сопровождая его своим комментарием:

«Если Вы полагаете, что претензии к Мединскому носят "идеологический характер", то рекомендую ознакомиться с полным текстом заявления, который содержит разбор докторской диссертации министра культуры. Это просто анекдот.

"Мединский пишет: «Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них Священное писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали». Речь идёт о временах Ивана Грозного. Не нужно быть историком, чтобы оценить почти неправдоподобную для учёного-гуманитария степень невежества автора этой фразы – в одном предложении он сумел показать, что ему ничего не известно ни о таком феномене, как церковнославянский язык, ни о переводе Священного Писания на немецкий язык, сделанном Лютером. И это далеко не единичный пример – чтобы не показаться голословными, приведём ещё несколько. Стр. 189: «Из русских летописей известно, что русские люди столкнулись с агрессией неверных, т.е. не христиан, значительно раньше европейцев и в течение нескольких веков успешно её отражали.»

Если вспомнить, что завоевание арабами Пиренейского полуострова относится к началу VIII века, а на территории современной Франции их нашествие было остановлено Карлом Мартеллом в битве при Пуатье в 732 году, за два с половиной века до крещения Руси, то остаётся только гадать, что имел в виду В.Р. Мединский – то ли, по его мнению, жители вестготского и франкского королевств не были европейцами, то ли арабские завоеватели были христианами... Впрочем, его трактовка понятия «христианство» вообще с очевидностью отличается от общепринятой – так, на стр. 447 у него можно обнаружить фразу: «Различия между христианской и католической церквями порождали определённое непонимание и недоверие друг к другу» (!)."

И т.д.

Такая вот история, такая вот культура.»

Политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», подчеркнул и другие крайне любопытные утверждения диссертации: «Можно приводить много нелепых цитат из мединского диссера. Но главное - в этом концептуальном абзаце:

"Критерием положительной или отрицательной оценки, – по словам нашего современника – известного русского учёного и мыслителя О.А. Платонова, – могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука – насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создаёт абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда" (стр. 3-4).»

Константин Ерусалимский, кандидат исторических наук. доцент кафедры Истории и теории культуры РГГУ, вместе с Бабицким добивавшийся рассмотрения вопроса о диссертации Мединского в диссовете УРФУ, не только дал на своей странице в Facebook ссылку на заявление, но и высказал мнение о том, как именно защищалась диссертация: «Кто-то хотел почитать отрывки из диссертации коллеги Мединского? Тут же можно прочитать, в какой дыре он защищался.

Чего тут нет – так это предыстории защиты, всего того административного ресурса, который использовался, чтобы замолчали возмущенные специалисты в ИРИ РАН, в котором эта диссертация формально прошла обсуждение. Формально – потому что на самом деле не прошла, а пролезла благодаря тем коллегам, которые сейчас имеют там совесть комментировать то, в чем разбираются не больше, чем Мединский в записках Флетчера о России».

Многие пользователи, следящие за развитием событий, приводят в своих блогах отрывки из поста в Blogspot.ru журналиста и социолога Игоря Яковенко. «Диссертация Мединского – это выжимки из его «Мифов о России». Это даже не научпоп. Этот жанр называется фолк-хистори. В этом ключе творят Фоменко с Носовским («Новая хронология»), Мурад Агджи («степная тюркская цивилизация как основа европейской цивилизации и культуры»), Юрий Мухин (пещерный сталинизм, помноженный на такой же антисемитизм)», – отмечал, в частности, он.

Андрей Заякин, сооснователь сообщества «Диссернет», также, как и инициаторы рассмотрения вопроса о диссертации главы Минкульта, считает необходимым привлечь внимание общества и СМИ к происходящему. Заякин, отмечавший, что в диссертации речь идет не о некорректных заимствованиях, а о ненаучном подходе, призвал желающих посетить заседание диссовета, которое по закону должно быть открытым.

«4 октября в 15.00 на заседании диссертационного совета по истории Д 212.285.16 (УрФУ) состоится рассмотрение заявления Вячеслава Козлякова, Konstantin Jerusalimsky и Ivan Babitski о лишении Мединского ученой степени <…>.

Если вы – журналист в Екатеринбурге и хотите осветить это событие – вам сюда: http://dissovet.urfu.ru/news2/ . Заблаговременно озаботьтесь получением пропуска, свяжитесь с секретарем совета Т.Н.Стрехниной. Если вы просто гражданин и хотите присутствовать – вам туда же за тем же. Согласно Положению о присуждении ученых степеней, заседание открытое и присутствовать может любой. Отказать вам не имеют права. При этом в некоторых университетах администрация идет на разные хитрые меры, например – просто граждан пускать, а журналистов не пускать. На этот случай запаситесь копией УК РФ, чтобы показывать начальству ст. 144 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Журналистам настоятельно рекомендуется сделать бумаги: письмо на аккредитацию и редакционное задание.

Напоминаю, что на лишении степени министра Никифорова администрация РАНХиГС глушила телефонную связь, не пускала никого в здание, а ректор очень смешно бросал трубку, услышав в ней мой голос. Будем надеяться, что УрФУ поведет себя прилично», – написал он.

Тем не менее, аудитория, проявляющая интерес к этому вопросу, отнюдь не уверена в том, что диссовет УфФУ примет сенсационное решение. Ряд пользователей соцсетей полагает, в частности, что диссовет может не воспринять заявление всерьез из-за формы подачи материала.

«Про контент и Мединского все понятно, но форма заявления совершенно непроходная: это публицистика на бланке, а не формальный документ. В качестве пиара нормально, но в качестве инструмента для заявленной цели работать вряд ли будет. Тупая таблица "цитата – опровержение – пруфлинк", написанная сухим языком без эмоций будет гораздо эффективней. Вы пытаетесь играть на его базарном поле, а надо переводить на свое поле научной аргументации», – таково, например, одно из самых популярных мнений, высказанное пользователем Facebook Сергеем Павловым.

Опасения, что расстановка акцентов в заявлении, упор на те или иные моменты могут сыграть роль в том, какое решение вынесет диссовет, высказывались давно. Эти аргументы звучали еще в середине сентября, когда в блогах обсуждалась публикация сайта телеканала «Дождь» «Что не так с диссертацией Мединского».

«Хорошо, допустим диссертация Мединского "местами ненаучна" и допустим, что с выводами экспертов я в душе полностью согласен. Но могут ли считаться "ненаучные пассажи" согласно субъективному мнению нескольких экспертов сколько-нибудь веским формальным основанием для лишения степени, которую присудили другие эксперты, своим мнением засвидетельствовавшие научность? Одно дело - плагиат, доказанный подкуп или какие-то еще грубейшие формальные нарушения, а другое – субъективное мнение определенной группы исследователей.

Как мне кажется, если в апелляции делается упор на это, а не на крупномасштабный плагиат, то разбирательство не имеет никаких перспектив (я даже ничуть не буду осуждать диссовет за очевидное решение при всей своей субъективной симпатии идее лишить Мединского степени), а все усилия по привлечению к нему внимания заведомо бесплодны», – убежден Сергей Голунов, Сергей Голунов, доктор политических наук, профессор Центра перспективных исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Университета Кюсю (Фукуока, Япония).

Однако далеко не все полагают, что форма в данном случае принципиальна. Ольга Федянина, один из авторов газеты «Коммерсантъ», не связывает ожидаемое решение диссовета с формой подачи материала, но, тем не менее, находит, что лишение Мединского степени маловероятно: «Я не думаю, что Ученый совет, который будет во вторник громко ржать над этой так называемой диссертацией, в результате найдет в себе силы проголосовать за лишение степени этого так называемого министра. Тем более, что я приблизительно могу себе представить, кто и с какими словами всем членам этого совета сейчас звонит. Невозможно требовать от людей, чтобы они проявляли героизм, которого до них никто другой не проявлял и не собирается. Это я, на всякий случай, хочу предостеречь от последующей волны возмущения "как им не стыдно". Им не стыдно хотя бы потому, что они это дело вообще приняли к рассмотрению. А заявление прекрасное. Почитайте обязательно. Просто обхохочешься».

В то же время критически оценивающий диссертацию Игорь Яковенко убежден, что министр может быть лишен степени, и его точку зрения поддерживают многие участники дискуссии. «В дисс.совете УрФУ люди не получают зарплату, они преподают в Ебурге, Челябинске, Перми и т.д. Вероятность того, что их там будут прессовать из-за Мединского равна нулю. Просто не надо боятся своей тени», – объясняет он.

Сам министр культуры, комментируя ситуацию, заявил информационному агентству «Интерфакс», что, по его мнению, постановка вопроса о научной ценности его диссертации и лишении чиновника степени доктора исторических наук – это возврат во времена СССР, когда господствовало единомыслие. «Я не хотел бы предвосхищать решение совета, надеюсь на опыт и мудрость членов ВАКа...», – добавил он.

«Интересно, что мы тоже на это надеемся. Вот ведь "какая загогулина"», – отреагировала Галина Махаева, участница обсуждения на странице Яковенко.