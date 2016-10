«Коммерсантъ» в статье «От приоритетов сумма не меняется» рассказывает, как Белый дом объяснил регионам механизм работы проектного офиса.

«Продуктам заказали tax free»: иностранцам могут вернуть НДС при покупке еды на вывоз.

«Депутатов-новичков обучили проявлять инициативу»: руководство Госдумы посоветовало им при внесении законопроектов советоваться с опытными товарищами.

«Ведомости» пишут: «Евросоюз запретит Google продвигать свой поиск на смартфонах Android». Компания не сможет платить производителям устройств за эксклюзивную предустановку своего сервиса.

«Интернет вышел из-под контроля США»: управлять сетью будут те же организации, но без согласования с американским правительством.

«Проект постановления по приватизации "Башнефти" передан в правительство». Вице-премьер Игорь Шувалов, впрочем, не уточнил, подписаны ли уже документы премьером Дмитрием Медведевым.

РБК в статье «Не дадут окрепнуть» пишет, что Минфин приготовился к низкому курсу рубля в ближайшие три года.

В статье «Сколько стоил год войны» подсчитывается, во что обошлась России военная операция в Сирии.

Как вырастут налоги на жилье при новом способе расчета, написано в статье «Полный кадастр».

«Известия» пишут: «Донбасс может возобновить поставки угля Киеву». Для этого украинской стороне необходимо начать реализацию политических пунктов «Минска-2».

«"Военное МЧС" появится в каждом округе». Спасатели Минобороны будут тушить пожары, эвакуировать мирных жителей, восстанавливать социально-бытовую инфраструктуру.

«Вьетнам купит у России до сотни танков Т-90»: на «Уралвагонзаводе» подтвердили факт переговоров с вьетнамскими партнерами.

«Газета.ru» в статье «Лукашенко сделал наценку по "Дружбе"» пишет, почему «Транснефть» обвинила Белоруссию в завышении тарифов на транзит.

Статья о резонансном ДТП в столице: «"Делимобиль" не поделил дорогу».

The Economist беспокоится о будущем ЕС. «Венгерское антимиграционное голосование: проблемы с границами» (Hungary’s anti-migrant vote: Boundary issues). Референдум о беженцах в Венгрии, главным образом, имеет целью показать Брюсселю, кто в доме хозяин.

«Колонизация Марса: Для жизни, а не посмертия» (Colonising Mars: For life, not for an afterlife). Желание расширить пространство Земли — это плохая мотивация, чтобы пытаться населять другие планеты.

Bloomberg: «Мэй собирается начать процедуру Brexit'а к марту, но большинство проблем не решены» (May to Pull Brexit Trigger by March But Most Issues Unresolved). Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что она начнет процедуру отсоединения от ЕС в первом квартале 2017 г. Тем не менее, многие детали того, как будет выглядеть это отсоединение, остаются неясными.

«По словам Дэвиса, Британия после Brexit'а сократит число мигрантов» (U.K. Will Bring Down Migrant Numbers After Brexit, Davis Says). Министр по процессу отсоединения Британии от ЕС Дэвид Дэвис сказал, что Британия сократит иммиграционный поток, после того как официально отделится от европейского блока.

The Wall Street Journal: «Британский лидер устанавливает срок, когда начнется формальное отделение от ЕС» (U.K. Leader Sets Deadline to Launch Formal EU Exit). Британский премьер-министр сказала, что процедура отсоединения будет запущена до конца марта. Разрыв 43-летнего союзничества с европейским блоком начал приближаться.

«Венгерское голосование станет испытанием для миграционной стратегии ЕС» (Hungarian Vote Will Test EU’s Migrant Policy). Кампания венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в которой он призывал сократить приток иммигрантов (особенно мусульман) и убрать европейские квоты по приему беженцев, пользовалась в стране большой популярностью.