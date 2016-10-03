Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве политика Бориса Немцова. Пока новостей приходит немного: заключенные своей вины не признают, а гособвинитель признал: орудия убийства найти так и не удалось.

Вообще же дело об убийстве Немцова по резонансу могло бы стать «последним делом Рамзана Кадырова» — слишком многое указывало на то, что следы так или иначе ведут в Чечню. Вдобавок в последнее время усиливаются слухи о том, что не все в республике так гладко, как хотелось бы Кадырову.

Но отстранение Кадырова — вопрос политический, а не юридический, так что все претензии стоит адресовать не следователям и не судьям.