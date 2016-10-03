В воскресенье в Венгрии прошел референдум о приеме беженцев в соответствии с квотой, назначенной ЕС. Вопрос на референдуме формулировался так: «Хотите ли вы, чтобы Евросоюз мог предписывать обязательное заселение в Венгрию невенгерских граждан без одобрения национальной ассамблеи?». Инициатором голосования стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который развернул большую антииммиграционную кампанию. Результат референдума оказался двояким. С одной стороны, у него была низкая явка (меньше 40%), что делает его недействительным. С другой стороны, подавляющее большинство проголосовавших выразили протест против квоты.

Орбан не смог убедить 50% граждан явиться на референдум, пишет Guardian, однако большинство тех, кто пришел, проголосовали за то, чтобы новых беженцев не принимали. С одной стороны, низкая явка – это провал референдума и, следовательно, кампании Орбана. С другой стороны, более 98% проголосовавших поддержали идею отказа от приема иммигрантов, что позволило Орбану провозгласить «выдающуюся» победу.

По его мнению, несмотря на то, что референдум из-за малой явки нельзя признать действительным, высокий процент противников иммиграции всё равно дает ему право настаивать в Брюсселе на том, чтобы Венгрию (и других участников ЕС) перестали заставлять принимать мигрантов. Также он считает, что этот референдум должен вызвать волну аналогичных голосований по всему ЕС.

Пункт пропуска мигрантов /YouTube.com

Получившийся расклад, комментирует Guardian, дает некоторую передышку канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая находилась под всё более сильным давлением из-за своей открытой миграционной стратегии, а также всем брюссельским сторонникам этой стратегии. Однако на международном уровне этот референдум был воспринят не столько как голосование о квоте ЕС по распределению беженцев, сколько как показатель в полемике о роли национального государства в блоке и будущего либеральной демократии внутри ЕС.

BBC тоже пишет, что результат венгерского референдума представляет собой одновременно сокрушительное поражение и знаменательную победу Орбана. В последний год миграционного кризиса в ЕС Венгрия оказалась «транзитным» государством на пути от западных Балкан в Германию и другие страны блока. Чтобы сдержать приток мигрантов, Венгрия заблокировала свои границы с Сербией и Хорватией. Этот шаг пользовался популярностью среди граждан, хотя и вызвал критику со стороны правозащитных организаций. Решение руководства ЕС о распределении мигрантов, напоминает BBC, было вызвано желанием снять нагрузку с Греции и Италии, то есть стран, через которые мигранты прибывают в ЕС и где они, соответственно, больше всего концентрируются.

Wall Street Journal, прежде всего, назвал результат референдума провалом кампании Орбана из-за низкой явки. Тем не менее, отмечается, что преобладание голосов против квоты дает Орбану возможность настаивать в Брюсселе на том, что участникам ЕС нужно дать возможность полностью контролировать свою миграционную политику.

Члены венгерской националистической партии "Йоббик" / flickr.com

Венгерский референдум, комментирует WSJ, привлек к себе международное внимание потому, что он рассматривался как попытка протеста против господствующей и неоднозначной открытой миграционной политики, которая действовала в ЕС начиная с того момента, как в ЕС двинулись сотни тысяч беженцев из пострадавших от войны стран Ближнего Востока и Африки.

Еще до референдума The Economist опубликовал статью, автор которой считал, что весь этот проект голосования представляет собой заигрывание венгерского популистского премьер-министра с общественностью с целью увеличить свою популярность легитимным способом. Также эта инициатива интерпретировалась как вызов, брошенный авторитету Брюсселя и лидерству Меркель.