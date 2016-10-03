Венгрия: референдум как вызов Брюсселю
В воскресенье в Венгрии прошел референдум о приеме беженцев в соответствии с квотой, назначенной ЕС. Вопрос на референдуме формулировался так: «Хотите ли вы, чтобы Евросоюз мог предписывать обязательное заселение в Венгрию невенгерских граждан без одобрения национальной ассамблеи?». Инициатором голосования стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который развернул большую антииммиграционную кампанию. Результат референдума оказался двояким. С одной стороны, у него была низкая явка (меньше 40%), что делает его недействительным. С другой стороны, подавляющее большинство проголосовавших выразили протест против квоты.
Орбан не смог убедить 50% граждан явиться на референдум, пишет Guardian, однако большинство тех, кто пришел, проголосовали за то, чтобы новых беженцев не принимали. С одной стороны, низкая явка – это провал референдума и, следовательно, кампании Орбана. С другой стороны, более 98% проголосовавших поддержали идею отказа от приема иммигрантов, что позволило Орбану провозгласить «выдающуюся» победу.
По его мнению, несмотря на то, что референдум из-за малой явки нельзя признать действительным, высокий процент противников иммиграции всё равно дает ему право настаивать в Брюсселе на том, чтобы Венгрию (и других участников ЕС) перестали заставлять принимать мигрантов. Также он считает, что этот референдум должен вызвать волну аналогичных голосований по всему ЕС.
Получившийся расклад, комментирует Guardian, дает некоторую передышку канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая находилась под всё более сильным давлением из-за своей открытой миграционной стратегии, а также всем брюссельским сторонникам этой стратегии. Однако на международном уровне этот референдум был воспринят не столько как голосование о квоте ЕС по распределению беженцев, сколько как показатель в полемике о роли национального государства в блоке и будущего либеральной демократии внутри ЕС.
BBC тоже пишет, что результат венгерского референдума представляет собой одновременно сокрушительное поражение и знаменательную победу Орбана. В последний год миграционного кризиса в ЕС Венгрия оказалась «транзитным» государством на пути от западных Балкан в Германию и другие страны блока. Чтобы сдержать приток мигрантов, Венгрия заблокировала свои границы с Сербией и Хорватией. Этот шаг пользовался популярностью среди граждан, хотя и вызвал критику со стороны правозащитных организаций. Решение руководства ЕС о распределении мигрантов, напоминает BBC, было вызвано желанием снять нагрузку с Греции и Италии, то есть стран, через которые мигранты прибывают в ЕС и где они, соответственно, больше всего концентрируются.
Wall Street Journal, прежде всего, назвал результат референдума провалом кампании Орбана из-за низкой явки. Тем не менее, отмечается, что преобладание голосов против квоты дает Орбану возможность настаивать в Брюсселе на том, что участникам ЕС нужно дать возможность полностью контролировать свою миграционную политику.
Венгерский референдум, комментирует WSJ, привлек к себе международное внимание потому, что он рассматривался как попытка протеста против господствующей и неоднозначной открытой миграционной политики, которая действовала в ЕС начиная с того момента, как в ЕС двинулись сотни тысяч беженцев из пострадавших от войны стран Ближнего Востока и Африки.
Еще до референдума The Economist опубликовал статью, автор которой считал, что весь этот проект голосования представляет собой заигрывание венгерского популистского премьер-министра с общественностью с целью увеличить свою популярность легитимным способом. Также эта инициатива интерпретировалась как вызов, брошенный авторитету Брюсселя и лидерству Меркель.