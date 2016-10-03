Форум «Открытые инновации» 2016 задает «правила игры» на глобальном рынке инноваций

Совсем немного времени осталось до окончания регистрации на Форум «Открытые инновации» 2016, который пройдет 26-28 октября в крупнейшем технопарке Европы в Сколково.

В дни Форума представители органов государственной власти, инвесторы, технологические предприниматели и ученые обсудят векторы развития в области передовых технологий и новые инструменты международного сотрудничества в сфере инноваций.

Участники Форума «Открытые инновации» 2016, успевшие зарегистрироваться до 19 октября на официальном сайте https://forinnovations.ru/registration, смогут посетить лекции, семинары и другие открытые дискуссии. Александр Галицкий (Россия), один из разработчиков протокола Wi-Fi, первого VPN продукта для среды Windows и создатель легендарного фонда венчурных инвестиций Almaz Capita и Тревис Каланик (США), соучредитель пиринговой файлообменной компании RedSwoosh и сетевой транспортной компании Uber, раскроют секреты, как воплотить бизнес-идеи в жизнь.

Бас Лансдорп (Нидерланды) - один из руководителей проекта Mars One, целью которого является колонизация Красной планеты - расскажет о возрастающем влиянии космических систем на «каждодневные» сервисы (заказ такси, выбор ресторанов, видеоигры с использованием дополненной реальности).

За три дня работы Форума участники смогут найти ответы и на самые актуальные вопросы, возникающие в текущей деятельности компаний в области технологического предпринимательства.

Кирилл Варламов (Россия), директор Фонда Развития Интернет-Инициатив, объяснит, чем может быть полезен акселератор стартапу и к чему нужно быть готовым перед стартом инкубирования.

Тим Дрейпер (США), основатель и управляющий директор Draper Fisher Jurvetson поделится опытом инвестирования. Как известно, Тим Дрейпер инвестировал в 116 компаний и получил прибыль, которая в 6,5 раз превысила размер инвестиций.

Чтобы стать участником Форума, достаточно заполнить электронную регистрационную форму на официальном сайте https://forinnovations.ru/registration. Регистрация на Форум свободная и открыта до 19 октября для всех желающих. Для участия в деловой программе нужно приобрести билет.