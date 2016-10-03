Оказалось, что в новой Думе никакой централизованной работы по проверке депутатов на предмет конфликта интересов не проводилось — иными словами, легко может оказаться, что членами профильных комитетов окажутся люди, так или иначе связанные с соответствующими бизнес-структурами. Об этом пишет «Газета.ru».

Между тем о проверке депутатов седьмой Думы на конфликт интересов говорил премьер и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев 24 сентября на совместном заседании высшего и генерального советов партии. Именно на этом мероприятии принималось решение о распределении думских постов и комитетов между различными фракциями.

Совместное заседание Высшего совета и Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» / /da-medvedev.ru

Но борьба с конфликтом интересов — не просто пожелание главы правительства. В 2015 году были приняты поправки в законодательство, которые предписывают в том числе депутатам (а также чиновникам, судьям и т. д.) самостоятельно сообщать «о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Ранее в законе была прописана только обязанность избранных депутатов выйти из бизнеса.

Между тем как раз в седьмой Думе проблема лоббизма может стать достаточно острой. Половина составы Думы впервые с 2003 года была избрана в одномандатных округах, а это значит, что заметная часть депутатов имеют какие-то связи с региональными элитами и бизнес-структурами, которые из центра порой далеко не сразу просвечиваются.

Хотя в новой версии регламента, судя по всему, все одномандатники будут включены в фракции тех партий, от которых они прошли в парламент, определенная степень независимости у них все-таки будет — их мандат подтвержден голосами граждан, просто так убрать их из парламента будет сложно, придется проводить довыборы, искать новых кандидатов и т. д.

К этому стоит добавить, что Минфин пока даже не рассчитывает на обнуление дефицита в ближайшие годы, а значит принятие бюджета каждую осень будет сопровождаться «войной» за финансирование тех или иных направлений, когда лишние сторонники в Думе различным группам влияние как раз пригодятся.

«Газета.ru» насчитала несколько единороссов, которые могут подпадать под формальное определение конфликта интересов. Это, например, Марат Хайруллин (создатель агрохолдинга «Красный Восток Агро», в Думе прежнего созыва занимал пост первого зампреда в комитете по аграрным вопросам) и Мартин Шаккум (занимал пост первого зампреда в комитете по земельным отношениям и строительству), которого в прессе называют крупным землевладельцем. При этом в официальных декларациях Шаккума указан только участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 15 соток.

Депутат КПРФ с газетой "Правда" / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Хотя систематической проверки не было, все-таки вопросы о конфликте интересов учитывались при распределении комитетов. Так, по словам одного из собеседников издания, у ЕР возникали вопросы к коммунисту Владимиру Кашину, которого связывают «деловые и человеческие отношения с представителями аграрного бизнеса». Якобы поэтому Кашин возглавит в седьмой Думе не комитет по природопользованию, как прежде, а аграрный комитет.

Политолог Евгений Минченко отметил, что в новой Думе депутатов, которые формально связаны с бизнесом меньше, чем в предыдущей. Это может связано быть как со смещением центра принятия решений в правительство, так и с тем, что депутаты становятся профессиональными лоббистами. Остается вопрос, эффективна ли существующая модель анализа конфликта интересов и может ли она выявить «спящих агентов» бизнеса в Думе.

По мнению Минченко, необязательно принимать закон о лоббистской деятельности, достаточно внесения изменений в законы и подзаконные акты: «Главное — чтобы была возможность легального представительства своих интересов и информация о готовящихся в органах власти решениях».