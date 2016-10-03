Министерство экономического развития будет вынуждено уточнить основные параметры своего макропрогноза, чтобы снять разногласия с Министерством финансов, сообщает в понедельник газета «Ведомости».

Напомним, в макропрогнозе МЭР заложено, что в 2017-2019 гг. доллар будет стоить 65,5, 64 и 64,5 руб. соответственно. А инфляция, если исходить из того же документа, составит 4,9% в 2017 году, 4,4% в 2018 и 4,1% в 2019.

Один из первоначальных смыслов макропрогноза в том, что именно он должен быть положен в основу бюджетных проектировок. Однако Министерство финансов сейчас закладывает в бюджет более низкий курс национальной валюты. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что по расчетам его ведомства в 2017 году за доллар будут давать 67,5 руб., в 2018 — 68,7, а в 2019 — 71,1%.

Против заложенного в макропрогноз уровня инфляции выступают в Центральном банке, правда и тут Минфин выступает не на стороне МЭР. Банк России, напомним, публично заявил, что целевой показатель инфляции — 4% по итогам 2017 года. Соответственно в Минэкономразвития, получается, не верят, что таких цифр удастся достичь не то что в 2017, но даже в 2019 году.

Позицию Министерства финансов понять можно. Примерно половина доходов бюджета напрямую зависит от курса рубля, чем он ниже, тем поступлений больше.

Алексей Улюкаев и Антон Силуанов. Фото: kremlin.ru

Прогноз по инфляции тоже нельзя назвать простой прикидкой. В ЦБ настаивают, что все официальные прогнозы должны содержать одни цифры, иначе это подхлестнет инфляционные ожидания, которые во многом и провоцирую рост цен.

Вдобавок именно на прогнозируемый уровень инфляции правительство будет повышать пенсии и социальные выплаты, так что чем ниже прогноз, тем меньше будет потрачено бюджетных средств. Тут, правда, есть интересанты и с другой стороны — на прогноз инфляции также завязана индексация тарифов естественных монополий.

Между тем пока так и не решен вопрос наполнения бюджета. На Сочинском форуме, как пишут «Известия», была высказана новая идея — запуск нового долгового инструмента, рублевых облигаций с конвертацией в валюту на дату погашения. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, один из авторов этого предложения, уверен, что таким образом рынок получит низкорисковые бумаги, а правительство сможет занять под низкий процент. Министр финансов Антон Силуанов не считает запуск такого инструмента возможным, Минфин планирует обойтись обычными облигациями с фиксированным и переменным купоном, а также с индексацией на инфляцию. Также ведомство намерено запустить облигации для населения.

В интерьерах международного инвестиционного форума "Сочи-2016". Фото: rk.gov.ru

Между тем россиян, похоже, не слишком заботит дефицит бюджета, хотя от этого параметра и зависят многие социальные выплаты. ВЦИОМ выявил повышение уровня положительных оценок россиянами ситуации в стране при сохранении тревожности относительно будущего. Индексы социальных оценок, фиксирующие мнение россиян о своей жизни и положении в стране, в сентябре достигли максимумов по сравнению с прошлыми месяцами 2016 года. Несколько снизились и отрицательные эмоции по поводу ожидаемой ситуации в стране.

В месяц проведения выборов в Государственную думу изменилась оценка общей ситуации в стране россиянами. За этот период индекс социальных оценок взлетел с 1 пункта (показатель августа) до 18 пунктов (показатель сентября), став самым высоким в нынешнем году. По сравнению с началом года социологи отмечают еще более ощутимый прирост — c февраля тех, кто положительно оценивает ситуацию в России, стало гораздо больше — индекс оценок вырос на 34 пункта. Доля положительно оценивающих ситуацию в стране выросла с 48% опрошенных в августе до 57% в сентябре, а показатель отрицательных оценок, в свою очередь, снизился с 47 до 39% от числа участников опроса.