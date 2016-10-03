Встреча лидеров «нормандской четверки» (России, Германии, Франции и Украины) откладывается на неопределенный срок из-за обострения противоречий между Москвой и западными странами, а также регулярных нарушений режима прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Согласован график контактов в «нормандском формате» на различных уровнях, кроме самого высокого. В Берлине и Москве не видят смысла во встрече лидеров «четверки» до тех пор, пока не будут полностью выполняться уже достигнутые соглашения. Париж, напротив, считает, что встреча президентов России и Украины позволит сделать шаг вперед в реализации минских соглашений. Вероятность такой встречи стала еще меньше после того, как в московском СИЗО нашли украинского журналиста, арестованного по подозрению в шпионаже. Киев потребовал немедленно освободить своего гражданина, а в Верховной Раде предложили ввести визовый режим с Россией и расширить санкции.

В минувший четверг, 29 сентября, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель продолжили обсуждение дальнейших действий по активизации работы, связанной с выполнением минских договоренностей. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны подчеркнули «целесообразность синхронизации усилий в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования». Путин и Меркель приветствовали достигнутое минской контактной группой соглашение о разведении сил на линии соприкосновения в трех пилотных точках.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 20 сентября, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что очередные переговоры в нормандском формате могут состояться «в ближайшие недели». По его мнению, минский процесс урегулирования ситуации на Украине остается единственной альтернативой возможности нового витка эскалации вооруженного конфликта. «Я взял на себя инициативу вместе с канцлером Германии собрать вместе президентов России и Украины в ближайшие недели, чтобы продвинуться вперед, чтобы реализовать минские соглашения», — сказал Олланд.

Президент Франции Ф.Олланд / /un.org

Круг замыкается в Берлине, где нет конкретного плана проведения новой встречи глав России, Германии, Франции и Украины. В немецком правительстве считают, что возможность такой встречи зависит от реализации уже существующих соглашений, а не наоборот. В Москве также предлагают сперва убедиться в том, что для четырехсторонних переговоров должны быть подготовлены необходимые условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры нормандской четверки могут встретиться в ближайшее время, но только после «домашней работы», в том числе на экспертном уровне. Путин до этого подчеркивал, что новые переговоры в нормандском формате возможны только после достижения конкретных результатов, хотя в августе он заявлял о «бессмысленности» такого формата в связи с «диверсией» в Крыму, о предотвращении которой сообщили в ФСБ.

Близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков считает, что вопрос проведения саммита напрямую зависит от демонстрации Киевом позитивной динамики в политическом урегулировании. «За оставшееся до встречи время стороны должны серьезно поработать над повышением уровня доверия. В противном случае повестка рискует быть не наполненной реальным содержанием, а значит, и саму встречу могут перенести или отменить», — сказал он «Ведомостям».

Важным прологом к встрече, по мнению экспертов, должны стать контакты на уровне министров иностранных дел. Украинский политолог Владимир Фесенко предполагает, что сначала будет разработана дорожная карта, некий «компромиссный план параллельного движения». В этой карте каждый пункт минских соглашений должен быть детализирован и расписан в виде отдельного графика.

За последнюю неделю Россия столкнулась с лавиной обвинений и критики, в том числе от партнеров по нормандской группе — Франции и Италии. Окончательно сорвать переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины могут, во-первых, обвинения, связанные с опубликованным 28 сентября докладом международной следственной группы о причинах крушения «Боинга» в Донецкой области. Из этого доклада следует, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», установленным в районе населенного пункта, подконтрольного сепаратистам. Авторы доклада утверждают, что «Бук» привезли на территорию Украины из России.

Во-вторых, встреча лидеров «четверки» может быть бессрочно отложена из-за продолжающегося наступления сирийской армии на восточную часть Алеппо, которую контролируют повстанцы. Россию обвиняют в военной поддержке войск Башара Асада и нанесении авиаударов по гражданским объектам. В конце прошлой недели Меркель «решительно осудила варварские авиаудары российского и сирийского режимов по восточному Алеппо». В Берлине настаивают, что Москва несет «особую ответственность» за прекращение огня в Сирии. «Бомбардировки Алеппо должны наконец остановиться! Те, кто хотят бороться с терроризмом, не атакуют госпитали», — написал в своем Facebook министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в связи с бомбардировкой крупнейшей больницы на востоке Алеппо.

Переговоры откладываются также из-за не прекращающихся локальных стычек между украинской армией и сепаратистами на линии соприкосновения. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и отчитываются о понесенных потерях. 21 сентября Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное соглашение о разведении сил и средств конфликтующих сторон. Предполагалось, что документ приведет к прекращению боевых действий в районе линии соприкосновения и сделает невозможным использование стрелкового оружия.

По плану, разведение сил должно было начаться 1 октября с населенных пунктов Петровский в Донецкой области, а также Станица Луганское и Золотое в Луганской области. Однако отвод сил начался сегодня только в одной точке из трех. В Минобороны Украины заявили, что соглашение находится под угрозой срыва из-за продолжающихся перестрелок. Представитель Киева на минских переговорах Леонид Кучма обвинил сепаратистов в невыполнении договоренностей с целью «сорвать весь переговорный процесс» и пообещал поднять этот вопрос на встрече контактной группы 5 октября. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила обратиться к партнерам по «нормандскому формату» и обсудить срыв процесса мирного урегулирования.

Кроме того в Киеве крайне недовольны предварительными голосованиями на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению Кучмы, организация праймериз в ДНР и ЛНР показатель того, что с руководством сепаратистов нельзя договариваться.

Арест украинского журналиста Романа Сущенко

Вероятность встречи в ближайшей перспективе президентов России и Украины стала совсем призрачной из-за ареста в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Общественная наблюдательная комиссия Москвы сегодня случайно обнаружила Сущенко в столичном СИЗО «Лефортово». По его словам, руководство изолятора не позволило ему позвонить домой и сообщить жене об аресте. ФСБ называет задержанного служащим главного управления разведки министерства обороны Украины. По версии следствия, в Москве он под видом журналиста собирал данные, относящиеся к государственной тайне РФ о деятельности Вооруженных сил и Нацгвардии.

В Киеве говорят, что Сущенко ранее работал журналистом в агентстве «Укринформ», а в Москве он находился с частным визитом. МИД Украины назвал задержание своего гражданина в России «вопиющим произволом» и призвал ООН, ОБСЕ, Совет Европы и правозащитные организации принять меры для скорейшего освобождения журналиста. Председатель Верховной рады Андрей Парубий предложил вернуться к вопросу введения визового режима с Россией и расширения санкций.