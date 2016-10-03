Видео дня. Путин выпустил лошадей Пржевальского

Президент РФ Владимир Путин в Оренбургской области принял участие в выпуске шести особей лошади Пржевальского в государственный природный заповедник «Оренбургский», сообщает «Интерфакс».

Путин прибыл в заповедник за рулем квадроцикла и подошел к так называемому акклиматизационному загону, где находилось стадо. В руках у президента было ведро с овсом. Несмотря на приманку, лошади не торопились выходить в основную часть заповедника. Самой храброй оказалась кобыла Лаванда, последним на новую территорию вышел вожак. Хотя сотрудники заповедника предупредили президента о пугливости диких животных, лошади повели себя с гостями спокойной.

Позже в интервью журналистам Владимир Путин заверил, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных кавказскому леопарду и лошади Пржевальского, будут реализовываться и дальше.

В настоящее время в оренбургском заповеднике реализуется программа по восстановлению популяции лошадей Пржевальского. Центр реинтродукции этих животных открылся в Оренбургской области в мае 2016 года. Первых лошадей в заповедник привезли из Франции в 2015 году. Лошадь Пржевальского находится под угрозой уничтожения и внесена в Красную книгу России, а также в список редких видов Международного союза охраны природы.

Президент России прибыл в Оренбургскую область 3 октября для встречи с местными бизнесменами.