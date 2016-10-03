Новость дня

Первый заместитель губернатора Иркутска области Виктор Игнатенко освобожден от занимаемой должности на основании личного заявления, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. Указ об этом подписал сегодня губернатор Сергей Левченко.

Игнатенко был назначен на должность осенью 2015 года, когда Левченко выиграл выборы губернатора Иркутской области, чтобы «обеспечить преемственность власти». «Он был в курсе хозяйственных вопросов, всего, что происходит с бюджетом, государственными программами. Поэтому я предложил ему остаться в этой должности на год. Сейчас поставленные перед первым заместителем губернатора задачи на переходный период решены, и Виктор Васильевич принял решение уйти в отставку. Убежден, наше сотрудничество будет продолжено в будущем», — заявил Левченко.

Антиновость дня

Энергетики ограничили за долги подачу тепла 62 объектам МВД Бурятии, в том числе и республиканскому управлению МВД, сообщает пресс-служба теплоснабжающей компании «ТГК-14». Долг УМВД Бурятии за тепло составляет 2,1 млн рублей, говорится в сообщении.

Общая дебиторская задолженность по юридическим лицам в Бурятии на 1 сентября 2016 года составляет 133 млн рублей. По предприятиям федерального бюджета долг составляет 69 млн рублей. Задолженность образовалась с апреля 2016 года.

Непонятная новость дня

Памятник Ивану Грозному установлен в Орле. «Примерно в течение ближайших двух недель состоится официальное открытие. К настоящему времени все установочные работы завершены, но территория рядом с памятником еще не приведена в порядок. В ближайшее время все это мы решим и объявим дату официального открытия», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Монтаж памятника Ивану IV / twitter.com/diletant_media/

Памятник установили недалеко от Богоявленского собора, на стрелке слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по указанию Ивана Грозного был основан город Орел. Решение о смене места установки памятника было принято на заседании градостроительного совета.

Ассорти

Администрация Екатеринбурга собирается взять в лизинг 60 низкопольных автобусов. Максимальная цена контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей — почти 900 млн рублей.

Согласно документу об аукционе, 60 новых низкпольных автобусов через 5 лет лизинга должны перейти в собственность города.

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Администрации Воронежа и Тамбова не согласовали заявки ЛГБТ-активистов на проведение митингов и шествий в поддержку сексуальных меньшинств в России, запланированных на начало октября.

ЛГБТ активисты / vk.com

В частности, в администрацию Воронежа поступало уведомление о проведении 10 октября гей-парада и 13 октября — митинга с осуждением федерального закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В администрации Тамбова сообщили, что в проведении мероприятий, целями которых выступает «призыв, привлечение внимания общественности к нетрадиционным сексуальным отношениям», отказано.

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Благодаря туристам из Китая бюджет Москвы может пополниться более чем на $1 млрд в 2016 году, заявил руководитель столичного департамента национальной политики, международных связей и туризма Владимир Черников.

«По самым нашим скромным подсчетам, которые были по прошлому году, мы видим, что китайские туристы в бюджете Москвы оставили в прошлом году не менее $1 млрд. Мы думаем, что в этом году эта цифра могла бы быть больше», — сказал чиновник.