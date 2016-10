Топ новостей 3 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин потребовал от Штатов компенсировать России потери от санкций и контрсанкций, вручена Нобелевская премия по медицине, а а блогер Носик получил штраф в полмиллиона рублей за публикацию в ЖЖ.

Владимир Путин назвал условие возобновления ранее прерванного сегодня соглашения об утилизации плутония с США. От Штатов требуется возместить России потери от санкций и «от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки», а также отменить все ограничения и закон Магнитского. Договор же был приостановлен из-за «коренного изменения обстоятельств, возникновения угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ».

Когда Путин пришёл к власти, Россия собиралась догнать Португалию-по истечению 17 лет гениального правления, Россия мечтает догнать Габон! — AVRELY (@Rouslan5) 3 октября 2016 г.

Первую Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил японец Ёсинори Осуми. Ему присудили премию за изучение механизма аутофагии – процесса «самопоедания» клеток. При этом процессе внутренние компоненты клетки доставляются внутрь ее лизосом (у млекопитающих) или вакуолях (клетки дрожжей) и подвергаются в них деградации.

Congratulations to Yoshinori Ohsumi on a #NobelPrize for discovering how cells eat themselves, a key process in cancer. — Cancer Research UK (@CR_UK) 3 октября 2016 г.

ФСБ заявила о задержании сотрудника главного управления военной разведки Украины, полковника Романа Сущенко. Спецслужбы утверждают,что он приехал в РФ под видом журналиста, чтобы собрать данные о деятельности ВС РФ и Нацгвардии. Агентство «Укринформ», однако, подтвердило, что Сущенко работает корреспондентом. Оно утверждает, что он поехал в Москву в отпуск, поэтому и не имел аккредитации. Сущенко арестован на два месяца. Верховная Рада потребовала освободить его, а также призвала усилить санкции против России.

Адвокатом арестованного украинского шпиона стал Марк Фейгин - значит п-к Сущенко из военной разведки Украины гарантированно получит 25 лет — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 3 октября 2016 г.

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Антона Носика к штрафу в размере 500 тысяч рублей по обвинению в экстремизме из-за его статьи в ЖЖ «Стереть Сирию с лица земли». Были учтены некие смягчающие обстоятельства. Теперь блогеру вернут его компьютер. Сам Носик в суде просил либо оправдать его, либо посадить.

Пятьсот тысяч рублей штрафа, к которым суд приговорил Антона Носика за призывы к бомбардировкам Сирии, пойдут на бомбардировки Сирии — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 3 октября 2016 г.

«Новая газета» рассказала, что весной 2016 года в Чечне готовилось покушение на Рамзана Кадырова. Его могли подорвать в резиденции в селе Беной. Всего по делу могли задержать несколько десятков человек. Заговор был раскрыт случайно - силовики нашли номер телефона Валида Кадырова, двоюродного брата руководителя администрации главы Чечни Ислама Кадырова, в памяти телефона устроивших теракт 9 мая 2016 года боевиков. Ислам же смог доказать свою невиновность. Официально в пресс-службе Кадырова информацию о покушении опровергли.

Проклятие Ичкерии. Почему время Кадырова действительно прошло. Исследование «Новой газеты»https://t.co/tgn3HYPdo2

Текст дня, ребята. Ретвит pic.twitter.com/b67BjzTSlB — Новая Газета (@novaya_gazeta) 2 октября 2016 г.

Белорусу Андрею Фомочкину, вынесшему на бразильскую Паралимпиаду российский триколор, подарили квартиру, заявили в МИД РФ, назвав подарившего «графом Монте-Кристо». Паралимпиец уже приехал в Москву. Дарителем оказался бизнесмен и автогонщик Сергей Шмаков. Теперь белорус сможет обосноваться в Подмосковье.

Граф Монте-Шмаков. — Дюймвовочка (@7Rssu) 3 октября 2016 г.

Треть опрошенных россиян (31%) назвали выборы в Госдуму нечестными, еще 22% затруднились дать им оценку.30% респондентов полагают, что нарушения при подсчете голосов были несущественными, но каждый седьмой (13%) заявил, что нарушения были «довольно значительные, но вряд ли изменившие результаты выборов». 27% заявили о неудовлетворенности итогами выборов, затруднились ответить — 23%. Большинство опрошенных не смогли сказать, какие партии прошли в ГД.

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка / Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в рублях, долларах и евро. Ставки по вкладам в рублях понизились на 0,30-0,55 процентного пункта, в долларах - на 0,04-0,60, в евро - на 0,04-0,39. Теперь максимальные ставки по вкладам на срок полгода-год находятся на уровнях 6,85% в рублях, 1,25% в долларах и 0,25% в евро. Свое решение Сбербанк объяснил снижением ключевой ставки ЦБ.

Ноутбук с наушниками / pixabay.com

Правительство обсуждает введение системы штрафов за скачивание нелегального контента. Подобная система работает в Германии. «Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф», — отметил источник. Речь, однако, идет только о российских кинолентах, имеющих удостоверение национального фильма.

Грабители в полицейской форме и масках связали и заперли Ким Кардашьян в ванной парижского отеля, а затем вынесли из номера ее драгоценности. Стоимость похищенного может достигать 10 млн долларов. Кардашьян не пострадала, но была шокирована. Ее супруг, рэпер Канье Уэст, даже прервал свое выступление в Нью-Йорке, объяснив этот поступок «семейными обстоятельствами».

On a serious note, what happened to Kim Kardashian in Paris could have happened to ANY ONE OF US if we were wearing $17 million of jewelry. — John Johnsonson (@JohnJohnsonson) 3 октября 2016 г.