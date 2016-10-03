Лекция Бориса Жукова об этологии «голой обезьяны». Фоторепортаж

29 сентября в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Этология "голой обезьяны"» выступил научный журналист, популяризатор науки Борис Борисович Жуков. Он – автор книги «Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать», выпущенной при поддержке Фонда «Эволюция». Книга вошла в длинный список премии «Просветитель» 2016 года.

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Научное изучение поведения животных, первоначально под названием «зоопсихология», началось примерно тогда же, когда начала оформляться наука о человеческой психике – во второй половине XIX века, начал лекцию Борис Жуков. Первый лекционный курс (1862 – 1863 годы) на тему «О душе человека и животных» в Гейдельбергском университете прочитал Вильгельм Вундт, который спустя полтора десятилетия открыл в Лейпциге первую психологическую лабораторию – многие считают именно это событие рождением психологии как науки.

Параллельное развитие наук о психике человека и поведении животных неудивительно. В то время как раз широко распространилось эволюционное учение Дарвина.

За прошедшие полтора века этология добилась немалых успехов. Существенно продвинулся и этологический подход к поведению человека, существует целый ряд областей в изучении человеческой психики, где этология несомненно помогла добиться успеха. Например, она полезна при изучении человеческого восприятия. Этология хорошо объясняет такое явление, как видение религиозных образов в естественных объектах.

Несомненное родство типов поведения между человеком и животными прослеживается во внешнем выражении эмоций. Лауреат Нобелевской премии Николас Тинберген приводил примеры того, как переадресованная агрессия, мозаичные движения, отмечаемые у животных, встречаются и у людей: как птица клюет землю, так и разгневанный человек ударяет кулаком по столу.

Общие закономерности можно обнаружить и в развитии коммуникативных систем у животных и человека. В обоих случаях со временем усиленный, более выразительный, сигнал становится нейтральным, а нейтральный сигнал исчезает. У животных такая закономерность прослеживается в развитии сигналов брачного поведения.

Борис Жуков: “Никто не сомневается, что в институте брака, брачном поведении людей есть биологические корни”.

“Ни у кого из животных нет такого,чтобы жениха и невесту женили или выдавали замуж не они сами. Откуда же это у людей?” – озадачил слушателей Борис Жуков.

В традиционных обществах охотников и собирателей заключение брака между людьми никогда не оказывается делом самой пары. Партнера для брака выбирают родители или авторитетные представители клана. Что не исключает флирта, ритуалов ухаживания между молодыми девушками и юношами.

“Не так то просто состыковать то, что мы видим у человека, с тем,что мы видим у животных. В то же время вандализм у человека или ксенофобию без обращения к нашим биологическим корням не объяснишь. Но тут не гомология, а аналогия”, – уточняет Борис Жуков.

В последние десятилетия получила развитие эволюционная психология, которая изучает признаки поведения человека с точки зрения поведения его непосредственных предков в эпоху формирования вида.

Ученые пытаются установить, как образ жизни людей в саваннах Восточной Африки эпохи плейстоцена повлиял на черты, присущие поведению современных людей. При этом остается важной и неизбежной задачей отделение этологического компонента в поведении человека, тех черт, которые возникли из-за культурного влияния.

Следующая лекция проекта «Публичные лекции Полит.ру» состоится в Тургеневской библиотеке 6 октября 2016 (четверг). С темой «"Другая" жизнь народников в России: как революционеры становились фотографами, журналистами и страховыми агентами» выступит историк Татьяна Сабурова, недавно выпустившая в соавторстве со своим американским коллегой Беном Эклофом книгу «Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов» (издательство «НЛО», серия «Historia Rossica»).