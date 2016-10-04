Доля сторонников Верховного Совета РФ, здание которого в октябре 1993 года обстреливали по приказу президента России Бориса Ельцина, увеличивается. Это показал опрос, проведенный «Левада-центром».

12% участников опроса ответили, что правы, по их мнению, в противостоянии были сторонники Верховного Совета (в 2006 году так ответили 10% опрошенных). Сторонников президента Ельцина считают правыми 6% опрошенных (в 2006 году такой ответ дали 9% респондентов).

Событие, о котором шла речь в опросе – так называемый расстрел парламента – было самым острым моментом противостояния между Верховным Советом и президентом России Ельциным, который, посчитав ВС помехой для проведения радикальных экономических реформ, издал указ о роспуске парламента.

Конституционный суд признал указ незаконным и запустил процедуру импичмента. Вице-президент Александр Руцкой и глава Верховного Совета Руслан Хасбулатов выступили против Ельцина. Они возглавили вооруженное сопротивление; его представители находились в здании Верховного Совета и фактически были блокированы там. Затем Ельцин отдал приказ танкам обстреливать здание. Сопротивление было подавлено.

Участники событий были осуждены, но через некоторое время Госдума приняла постановление об их амнистировании.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой после освобождания из тюрьмы Матросская тишина. / Эдди Опп/Коммерсантъ

Результаты опроса об отношении к сторонам-участницам событий 1993 года, когда конфронтация президента России и Верховного Совета завершилась обстрелом здания парламента, позволяют судить о преобладающих в настоящее время в обществе трендах. Такое мнение высказал профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».

«Самая главная тенденция, о которой можно говорить в связи с этим опросом, – это вытеснение этих событий из массовой памяти, массового сознания. Достаточно сказать, что треть опрошенных ничего не помнят об этом; еще треть отвечает, что ни те, ни другие не были правы и еще половина от этого числа, то есть одна шестая часть участников опроса, говорит, что в какой-то мере правы были и те, и другие.

Это значит, что общественное мнение уходит от ответа на этот вопрос – по причине того, что, во-первых, не помнят и не знают событий; и, во-вторых (и эта тенденция более широкая, чем в отношении только этого события) не хотят занимать никакой позиции относительно этих событий.

Там, где политический профиль одной из сторон более ясен, большинство (как вот здесь, в этом опросе, где есть маленький перевес в сторону Верховного Совета) получают силы, которые созвучны сегодняшним доминирующим трендам. Сейчас это тренд консервативный, тренд скорее левый, чем правый – поэтому за теми, кто в те времена тоже были в своем роде консервативным и в своем роде скорее левым, чем правым (идет ли речь о событиях 1991 или 1993 года), получается небольшой перевес.

Более резко обо всем этом можно сказать так: движение России по демократическому пути, которое обозначилось в 1991 году и, в общем, под знаменами которого прошли эти события 1993 года, на сию минуту содержательно, всерьез не поддерживается никакой значимой долей российского населения. Движение, скорее, в сторону реставрации чего-то советского – на уровне символическом – поддерживается достаточно широко.

Это, определенно, так: таков, по сути, курс, выбранный руководством страны (я говорю сейчас о демонстративно-символической стороне дела). И эта компонента курса, как и вообще весь курс руководства, имеет широкую поддержку в обществе.

Можно сказать, что когда-то мы, те, на чьей памяти происходили эти события, думали, что пройдена "точка невозврата", однако много лет спустя оказывается, что провозглашение курса на возврат, хотя бы символический, возможно. Конечно, для сторонников демократических преобразований и тех идеалов, которые когда-то были провозглашены, это весьма разочаровывающее.

Вот еще что стоит добавить. Так называемый расстрел парламента – событие, которое пролегло трещиной между различными фракциями сторонников демократических преобразований в России.

Горящий Белый Дом во время событий октября 1993 года / YouTube.com

Сам я всегда относился к тем, кто считал эту меру – стрельбу по зданию парламента – вынужденной и был на стороне Ельцина. И хотел бы сейчас сказать, не ревизуя этих своих взглядов: на мой взгляд, ошибкой демократов было то, что они считали самым главным для демократии оставить власть в руках демократов, а не в руках демократических институтов.

Вот это была, видимо, роковая ошибка, из которой потом выросли те последствия, что развернули движение страны в совершенно иную сторону», – сказал Алексей Левинсон.