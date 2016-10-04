«Мы думали, что "точка невозврата" пройдена в 1993 году»
Доля сторонников Верховного Совета РФ, здание которого в октябре 1993 года обстреливали по приказу президента России Бориса Ельцина, увеличивается. Это показал опрос, проведенный «Левада-центром».
12% участников опроса ответили, что правы, по их мнению, в противостоянии были сторонники Верховного Совета (в 2006 году так ответили 10% опрошенных). Сторонников президента Ельцина считают правыми 6% опрошенных (в 2006 году такой ответ дали 9% респондентов).
Событие, о котором шла речь в опросе – так называемый расстрел парламента – было самым острым моментом противостояния между Верховным Советом и президентом России Ельциным, который, посчитав ВС помехой для проведения радикальных экономических реформ, издал указ о роспуске парламента.
Конституционный суд признал указ незаконным и запустил процедуру импичмента. Вице-президент Александр Руцкой и глава Верховного Совета Руслан Хасбулатов выступили против Ельцина. Они возглавили вооруженное сопротивление; его представители находились в здании Верховного Совета и фактически были блокированы там. Затем Ельцин отдал приказ танкам обстреливать здание. Сопротивление было подавлено.
Участники событий были осуждены, но через некоторое время Госдума приняла постановление об их амнистировании.
Результаты опроса об отношении к сторонам-участницам событий 1993 года, когда конфронтация президента России и Верховного Совета завершилась обстрелом здания парламента, позволяют судить о преобладающих в настоящее время в обществе трендах. Такое мнение высказал профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».
«Самая главная тенденция, о которой можно говорить в связи с этим опросом, – это вытеснение этих событий из массовой памяти, массового сознания. Достаточно сказать, что треть опрошенных ничего не помнят об этом; еще треть отвечает, что ни те, ни другие не были правы и еще половина от этого числа, то есть одна шестая часть участников опроса, говорит, что в какой-то мере правы были и те, и другие.
Это значит, что общественное мнение уходит от ответа на этот вопрос – по причине того, что, во-первых, не помнят и не знают событий; и, во-вторых (и эта тенденция более широкая, чем в отношении только этого события) не хотят занимать никакой позиции относительно этих событий.
Там, где политический профиль одной из сторон более ясен, большинство (как вот здесь, в этом опросе, где есть маленький перевес в сторону Верховного Совета) получают силы, которые созвучны сегодняшним доминирующим трендам. Сейчас это тренд консервативный, тренд скорее левый, чем правый – поэтому за теми, кто в те времена тоже были в своем роде консервативным и в своем роде скорее левым, чем правым (идет ли речь о событиях 1991 или 1993 года), получается небольшой перевес.
Более резко обо всем этом можно сказать так: движение России по демократическому пути, которое обозначилось в 1991 году и, в общем, под знаменами которого прошли эти события 1993 года, на сию минуту содержательно, всерьез не поддерживается никакой значимой долей российского населения. Движение, скорее, в сторону реставрации чего-то советского – на уровне символическом – поддерживается достаточно широко.
Это, определенно, так: таков, по сути, курс, выбранный руководством страны (я говорю сейчас о демонстративно-символической стороне дела). И эта компонента курса, как и вообще весь курс руководства, имеет широкую поддержку в обществе.
Можно сказать, что когда-то мы, те, на чьей памяти происходили эти события, думали, что пройдена "точка невозврата", однако много лет спустя оказывается, что провозглашение курса на возврат, хотя бы символический, возможно. Конечно, для сторонников демократических преобразований и тех идеалов, которые когда-то были провозглашены, это весьма разочаровывающее.
Вот еще что стоит добавить. Так называемый расстрел парламента – событие, которое пролегло трещиной между различными фракциями сторонников демократических преобразований в России.
Сам я всегда относился к тем, кто считал эту меру – стрельбу по зданию парламента – вынужденной и был на стороне Ельцина. И хотел бы сейчас сказать, не ревизуя этих своих взглядов: на мой взгляд, ошибкой демократов было то, что они считали самым главным для демократии оставить власть в руках демократов, а не в руках демократических институтов.
Вот это была, видимо, роковая ошибка, из которой потом выросли те последствия, что развернули движение страны в совершенно иную сторону», – сказал Алексей Левинсон.