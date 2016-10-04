Эксперт: Проект ПАТЭС имеет очень хорошие перспективы для запуска в серию

4 октября в самом северном российском городе - Певеке (Чукотский АО) состоялась торжественная церемония забивки первого (лидерного) шпунта в основание береговой инфраструктуры для уникальной, не имеющей аналогов в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Как сообщили в концерне «Росэнергоатом» (энергетический дивизион Росатома, оператор всех АЭС России), ПАТЭС должна быть введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего она станет самой северной в мире атомной станцией. В настоящее время статус самой северной АЭС России и мира принадлежит Билибинской АЭС, также расположенной на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты. В церемонии, посвященной началу строительных работ на площадке размещения ПАТЭС в Певеке, приняли участие губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, представители заказчика-застройщика – заместитель генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Сергей Завьялов и другие официальные лица.

Иван Андриевский, председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К»:

Забивка лидерной сваи в вечной мерзлоте – это финишный этап реализации проекта. Таким образом, Росатом практически довел до конца проект, вызывавший множество споров и противоречий. Много вопросов вызывала стоимость проекта, его актуальность, его эффективность, безопасность. Однако проект находится на финишной прямой – и это факт. Вложения сделаны, безопасность проверена и утверждена, а эффективность предстоит оценить уже постфактум.

С одной стороны, мощность ПАТЭС не высока и в итоге и стоимость вырабатываемой энергии выглядит завышенной, если сравнивать со средней ценой. С другой стороны, цена строительства аналогичной по мощности станции в условиях Крайнего Севера также будет немаленькой. В итоге цена производимой энергии уже не выглядит чрезмерной высокой. Второй момент – это первая ПАТЭС в мире, аналогов у станции нет, а уникальность, безусловно, подразумевает определенный перерасход. Уже сейчас есть возможность строительства более мощной, но более дешевой станции! Все это открывает новые возможности для использования ПАТЭС в самых разных частях света.

К российскому проекту проявляют интерес целый ряд стран, и за работой ПАТЭС будут пристально следить во всем мире. Страны АТР активно интересуются российским проектом для энергоснабжения прибрежных регионов. Для стран Ближнего Востока имеет значение потенциал использования ПАТЭС для опреснения воды. В целом, проект имеет очень хорошие перспективы для запуска в серию. Уникальные технологии, используемые в проекте, откроют для Росатома и российского судостроения новые рынки.

Впрочем, и для российских регионов Крайнего Севера проект ПАТЭС является весьма актуальным. За счет плавучей станции территории получат надежный источник энергоснабжения, а это основа для экономического развитии региона. Кроме того, развитие ПАТЭС станет частью более масштабных проектов государственного значения – развития Северного морского пути и освоения ресурсов арктического шельфа.