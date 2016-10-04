Эксперт: Ввод в строй ПАТЭС создаёт уникальный проект мирового класса

4 октября в самом северном российском городе - Певеке (Чукотский АО) состоялась торжественная церемония забивки первого (лидерного) шпунта в основание береговой инфраструктуры для уникальной, не имеющей аналогов в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Как сообщили в концерне «Росэнергоатом» (энергетический дивизион Росатома, оператор всех АЭС России), ПАТЭС должна быть введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего она станет самой северной в мире атомной станцией. В настоящее время статус самой северной АЭС России и мира принадлежит Билибинской АЭС, также расположенной на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты. В церемонии, посвященной началу строительных работ на площадке размещения ПАТЭС в Певеке, приняли участие губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, представители заказчика-застройщика – заместитель генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Сергей Завьялов и другие официальные лица.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Начало строительства береговой инфраструктуры свидетельствует о том, что проект по-прежнему реализуется, и заявленные сроки вполне достижимы. Строительство различных сооружений на материке означает главное – к ним есть что присоединять, плавучий энергоблок готов.



Ввод в строй ПАТЭС создаёт уникальный проект мирового класса, демонстрирует работающую станцию, которая будет снабжать электроэнергией и теплом обширный район Северо-Востока России. Проблема обеспечения электричеством прибрежных районов в мире стоит остро, особенно в странах АТР, что позволяет Росатому рассчитывать на заказы, тем более, когда компания будет демонстрировать все преимущества данного проекта. Причём, по мере работы ПАТЭС будет накапливаться различный опыт, который, безусловно, поможет сделать новые плавучие электростанции эффективнее.

Естественно, что и сам регион размещения – Чукотка – несомненно, выиграет благодаря данному проекту. Во многом решится вопрос завоза топлива для энергетиков, ведь для плавучей электростанции его нужно завозить гораздо реже и в меньших объемах. К станции могут быть подключены многие потребители, что обеспечит устойчивое и надёжное энерго- и теплоснабжение, что особенно важно в условиях арктического климата. Надёжный источник электроэнергии повысит инвестиционную привлекательность региона, позволит реализовать целый ряд проектов. Отказ от многих тепловых источников электроэнергии позволит улучшить экологию в регионе, сократить вредные выбросы.