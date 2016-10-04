Алексей Бобровский в ProScience Театре. Видео

«Полит.ру» публикует видеоверсию постановки ProScience Театра, которая прошла 26 сентября в Центральном Доме журналиста. С темой «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц» выступил Алексей Юрьевич Бобровский — доктор химических наук, профессор РАН, лауреат Премии Президента РФ для молодых ученых за 2009 г., главный научный сотрудник Химического факультета МГУ. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

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