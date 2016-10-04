Центральный банк в понедельник объявил о кадровых перестановках, пожалуй, самых серьезных с момента назначения Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России. Теперь Набиуллина будет лично курировать вопросы денежно-кредитной политики, а ее первый замеcтитель Дмитрий Тулин, который ранее отвечал за это направление, займется банковским регулированием и надзором.

Двое заместителей главы Центробанка лишаются своих постов. Первый зампред Алексей Симановский переходит на должность советника Набиуллиной, а Михаил Сухов покидает Банк России.

«Я очень признательна Алексею Симановскому и Михаилу Сухову за огромную проделанную работу по совершенствованию регулирования и оздоровления банковского сектора, смягчению воздействия внешних шоков для российских банков», — приводятся в пресс-релизе слова Набиуллиной.

Центральный банк — в принципе консервативная организация, но даже по ее меркам отправленные в отставку сотрудники являются долгожителями. Симановский работал еще в Госбанке СССР, а в Центробанк пришел в 1996 году, одновременно с Суховым. До того они работали в столичном управлении ЦБ, причем банковский надзор всегда был их специализацией, в том числе в команде бывшего главы ЦБ Сергея Игнатьева. Симановский отвечал в ЦБ, в том числе, за регулирование и надзор за деятельностью банков и банковских групп, а его подчиненный Сухов — за надзор за системно-значимыми банками и меры по повышению их устойчивости. На других ключевых направлениях команда Игнатьева уже достаточно давно сменилась.

При этом о реформе банковского надзора говорят уже давно. Набиуллина стала главой ЦБ 24 июня 2013 года, с тех пор лицензий лишились 284 банка, в том числе в этом году — 74. Иногда отзыв лицензии проходит незаметно, иногда сопровождается скандалами. Я январе лицензия была отозвана у Внешпромбанка, в его балансе обнаружилась дыра 215 млрд руб. Во время введения внешнего управления в других банках оказывалось, что они не предоставляли информации о вкладчиках в систему страхования вкладов.

Офис банка, лишенного лицензии ЦБ РФ. Фото:

Критики говорили, что при желании в ЦБ могли бы заранее вычислять проблемные банки и не доводить их до лишения лицензии. Летом проверку надзорного блока Центрального банка провела Генпрокуратура. Об итогах этой проверки не сообщалось, но в сентябре Следственный комитет провел выемку документов в офисе главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу по делу Международного акционерного банка. Утверждалось, что следственные действия связаны с кражей дивана в санируемом банке — но сигнал все равно плохой.

При этом было очевидно, что проблема банковской системы были заложены ранее — когда ЦБ выдавал лицензии сотням банков, многие из которых очевидно не могли вести полноценную деятельность и было, в принципе, очевидно, что эти организации будут участвовать в тех или иных мошеннических или незаконных схемах.

В заявлении Эльвиры Набиуллиной говорится, что «Необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы». По словам главы ЦБ, в течение последних трех лет проделана большая работа по очистке банковского сектора. «Стало очевидно, что для решения накопившихся проблем недостаточно настройки работы в рамках существующей практики», — говорит глава регулятора. Реформирование пойдет по следующему сценарию: централизация надзора за банками в ЦБ, рост ответственности за решения и усиление полномочий департамента банковского надзора за счет территориальных отделений регулятора.