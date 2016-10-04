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04 октября 2016, 12:50
экономика
Мария Блохина

Отталкиваясь от дна. Что ждет российскую экономику?

Труба газопровода "Голубой поток".
Труба газопровода "Голубой поток".
"Газпром"

В понедельник состоялась презентация очередного «Мониторинга экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития при партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России. Это аналитический обзор, в котором отражены текущие тенденции и изменения в российской экономике.

Одним из выводов, который сделали эксперты в этом мониторинге, стало то, что в середине этого года экономика России наконец-то прошла нижнюю точку спада. Об этом свидетельствует динамика основных макроэкономических показателей во втором квартале этого года. Предполагается, что следующие два года ключевые показатели социально-экономической активности будут постепенно восстанавливаться, при этом рост экономики будет не очень большим, всего в пределах 2% ВВП. К тому же, эксперты не исключают инфляционные и бюджетные риски, а также возникновение внешних шоков.

«Автоматического восстановления не будет»

Ректор РАНХиГС Владимир Мау напомнил, что проблема экономического роста сейчас является одной из ключевых, и по его мнению, уже сложилась новая ситуация, которая требует уйти от постоянного обсуждения дна: «Последние два года у нас идет дискуссия о том, когда наша экономика нащупает дно, оттолкнется от него и так далее. В традиционной экономической парадигме, традиционном циклическом кризисе, который хорошо известен экономистам и политикам на протяжении последних двухсот лет, это правильная дискуссия, потому что она основывается на том, что когда экономика достигнет дна, она начнет расти. Фундаментальной проблемой дискуссии всегда было нащупать дно и дальше расти, отсюда и вся дискуссия последних месяцев», — подчеркнул он.

 
Владимир Мау. Фото Наташи Четвериковой / Полит.ру

Владимир Мау, ссылаясь на опыт ряда европейских стран, Японии, а теперь отчасти и России, обратил внимание на то, что, как это было в структурных кризисах 30-х или 70-х годов, сейчас мы находимся в несколько иной ситуации, в условиях которой достижение дна и остановка не является началом роста, как обычно происходит в циклическом кризисе. «Структурные проблемы экономики таковы, что экономические власти, денежные власти должны найти специальные ответы, чтобы завести механизм роста. Автоматического восстановления не будет, это особенность структурных кризисов. Когда это не циклический кризис, который в старой литературе назывался кризисом перепроизводства, или инвестиционным циклом, это кризис, в котором должны заработать новые институты, новые механизмы и инструменты, которые обеспечат этот рост, и в этом смысле ключевая проблема дискуссии — это не достигла ли экономика дна, хотя по инерции эти вопросы еще задают, а сложились ли новые инструменты, чтобы завести этот механизм роста», — объяснил ректор академии.

А дно ли это было?

 
Сергей Дробышевский. Фото: ВШЭ

Директор по научной работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский, выступая на презентации, заметил, что российский опыт дает основания считать, что дно кризиса, его самая глубокая точка падения представляет собой краткосрочный период, то есть это один-два месяца, после которых становится ясно, что экономика развернулась, и кризис пройден. Однако сейчас все складывается иначе: «Такая ситуация действительно характерна для финансовых кризисов, которые происходят в развивающихся экономиках, когда обычно в силу каких-то ошибок в макроэкономической политике, либо случающихся внешних шоков экономика быстро падает. После этого происходит девальвация или еще какие-то потрясения, и экономика, приходя в новое равновесие, начинает расти. Но поскольку кризис в России действительно более сложный, здесь есть элементы структурного кризиса и отчасти циклического кризиса, и так быстро однозначно определить эту нижнюю точку нельзя», — сказал Дробышевский. По его словам, раньше чем через полгода-год после прохождения дна кризиса однозначно определить то, что оно все-таки пройдено, нельзя.

На сегодняшний день, по словам эксперта, есть основания говорить лишь о том, что у нас перестали ухудшаться экономические условия, то есть экономика стабилизировалась, и экономические показатели текущего года свидетельствуют о том, что нет новых шоков. «Мы находимся в очень неустойчивой ситуации, но тем не менее, по всей видимости, самое худшее пройдено. По крайней мере, статистически какие-то цифры, положительно характеризующие темпы роста, темпы роста промышленного производства, улучшения доходов населения, в следующем году и последующие годы мы можем ожидать. Но говорить окончательно, что мы вышли на новую траекторию экономического роста, нельзя, для этого необходимы более серьезные изменения в экономике», — полагает экономист.

Не самый плохой сценарий

Также Сергей Дробышевский обратил внимание на два сценария развития российской экономики, которые предлагают эксперты, работавшие над мониторингом. Это базовый и благоприятный прогнозы. При этом первый аналогичен тому, что сейчас рассматривается Министерством финансов, он консервативный, среднегодовая стоимость нефти в нем заложена на уровне 40 долларов за баррель на весь рассматриваемый период. По мнению г-на Дробышевского, этот сценарий можно назвать условным, так как, несмотря на то, что он заявлен как базовый, вероятность такого развития событий не велика. «Это не значит, что есть более высокая вероятность сценария с благоприятной динамикой цен на нефть и роста мировой экономики, но говорить о том, что мы вышли на такое устойчивое плато, также, мне кажется, это скорее некая условность.

 
Источник: РАНХиГС

Кроме того, если мы говорим о том, что в течение этого года среднегодовые цены на нефть будут 40 долларов, то это означает, что в следующем квартале будет падение цен на нефть к текущему уровню составит 5-10 долларов за баррель. То есть это некий очередной шок, поэтому те прогнозы, которые мы даем для базового сценария, относительно условны, и это надо понимать», — сказал эксперт ИЭП. По его словам, темпы роста экономики в этом году в районе -0,8-1% ВВП, инфляция относительно высокая — до 6,3%, и такая условность базового сценария позволяет сопоставлять экспертные прогнозы с официальными. К тому же, такой базовый сценарий отражает те условия, которые гипотетически могут быть, если в четвертом квартале мы получим очередной шок.

«Скорее всего, отличия будут, и хотя бы в 2017 году цены на нефть будут более благоприятными. К сожалению, я не думаю, что в 2017 году наша экономика, помимо цен на нефть, может получить дополнительный благоприятный импульс, с точки зрения роста мировой экономики, но тем не менее в целом, скорее, внешняя среда будет более благоприятной, и это будет способствовать тому, что темпы роста будут очевидно положительными, инфляция может снижаться, если и не теми нормативными прогнозами ЦБ, но все же продолжит замедляться. Плюс, разумеется, это будет означать и более благоприятную ситуацию для нашего экспорта. Таким образом в следующем году мы можем говорить о том, что спад преодолен», —предположил Сергей Дробышевский.

Стоит отметить, что в благоприятном сценарии предполагается, что средняя стоимость нефти Urals в следующем году составит 50 долларов, а в 2018 — 60 долларов за баррель. Доллар в 2017 году будет стоить 60,8 рубля, а в 2018 —  57,3 рубля, в базовом сценарии доллар через год обойдется в 65,3 рубля, а через два года —     в 64,9 рубля. При этом в обоих вариантах развития событий в 2018 году россиян ждет рост реальных доходов, он составит 1,9% и 2,4% соответственно.

Неустойчивое равновесие банковской сферы

 
Михаил Хромов. Фото: Институт Гайдара

В ходе дискуссии обсуждалось и текущее состояние банковского сектора. Заведующий лабораторией финансовых исследований ИЭП Михаил Хромов озвучил свою оценку этого сегмента экономики и охарактеризовал его как неустойчивое равновесие. Так, по мнению Хромова, резких пиков или кризисных явлений, как это было в 1998 и 2008 годах, в этот раз удалось избежать, но неустойчивость осталась, в частности, из-за того, что политика Центробанка неудачно наложилась на этот экономический кризис. В результате совокупность таких факторов, как внешние санкции, регулятивный нажим и кризис в экономике привели к неустойчивому положению банковского сектора.

«По итогам прошлого года банковский сектор показал наименьшую прибыль за последние десять лет, то есть фактически были убытки. Более того, вся прибыль, которая была заработана банковским сектором в целом, в 2015 году пришлась на Сбербанк, а все остальные банки суммарно оказались в убытках. Главным фактором, резко снизившим рентабельность банковской деятельности, был рост «плохих» долгов и необходимость банков формировать резервы на возможные потери.

В текущий момент ситуация несколько нормализуется, и тот вал выявленных «плохих» активов, который был в 2015 году, в 2016 году несколько ослаб, и это позволило банковскому сектору перейти в более прибыльное состояние, и не только один Сбербанк зарабатывает положительную прибыль», — описал состояние банковского сектора эксперт ИЭП.

По его словам, проблема «плохих» долгов на сегодняшний день остается актуальной, так как нет активных действий по ее решению. Она не была решена после кризиса 2008-2009 годов, и сейчас ни со стороны регуляторов, ни со стороны банков не делается шагов по выведению за балансы «плохих» активов, правда, пока вся их масса до конца не выявлена. «В связи с тем, что в ближайшие годы активного экономического роста не наблюдается, фактически мы находимся в ситуации долгосрочной стагнации, и даже если мы перейдем к ситуации небольшого плюса в следующем году, отсутствие перспектив резкого роста не дает оснований надеяться, что и формальные показатели качества банковских активов начнут резко улучшаться, как это было в 2010 году», — поделился экспертной оценкой Михаил Хромов. 

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