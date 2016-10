«Коммерсантъ» в статье «Надзора не оберешься» пишет, зачем впервые за много лет в руководстве Банка России проведены перестановки.

Статья о том, что мессенджеры готовят к вскрытию, называется «Шифрофрения».

Доля соцподдержки в доходах населения снижается, утверждается в статье «Монетизация удалась не для всех».

«Ведомости» на первую полосу вынесли статью «Россия больше не утилизирует оружейный плутоний».

«ЦБ реформирует банковский надзор»: Нынешняя система даже ценой сверхусилий не может решить накопившихся проблем, признала Эльвира Набиуллина.

«Вместо секвестра Минфин предлагает увеличить расходы бюджета в 2016 году»: растут траты на оборону и госгарантии.

РБК также пишет о перестановках в ЦБ, почитать об этом можно в статье «Перестройка в ЦБ».

«Плутониевый ультиматум»: Владимир Путин приостановил соглашение с США об оружейном плутонии.

«Секвестр прошел мимо»: Минфин вносит изменения в федеральный закон о бюджете на 2016 год.

«Известия»: «Минфин нашел в доходной части бюджета лишний триллион». Ведомство представило поправки, которые удивили экспертов завышенными ожиданиями по поступлениям.

«Германия "создаст" свой ислам к 2017 году»: в Берлине разработают программу по либерализации религии.

«Реформа накоплений обернется повышением пенсионного возраста»: В случае принятия предложенной ЦБ и Минфином реформы пенсионной системы существенно возрастает риск реализации такого сценария, указывается в исследовании аналитического центра НАФИ.

«Газета.ru» в статье «Бюджет готовят к войне» пишет, как правительству предлагают увеличить оборонные расходы.

«Колумбия проголосовала против мира»: референдум в Колумбии о перемирии с партизанами FARC провалился.

The Economist: «Мир в Колумбии. Как его спасти» (Peace in Colombia: How to save it). Никто не хочет войны. Но результаты референдума об итогах переговоров между правительством и FARC (Революционные вооружённые силы Колумбии) блокируют путь к миру.

«Британия и ЕС: Запуск» (Britain and the EU: Kicking off). Премьер-министр Британии обещает запустить статью 50 до конца марта. Остается вопрос, насколько "жесткий" сценарий отсоединения от ЕС она хочет организовать.

Bloomberg: «Банки не получат особых привилегий, согласно планам Мэй насчет Brexit'а» (Banks to Miss Out on Special Favors in May’s Brexit Plans). Британские финансовые компании не получат никаких специальных бонусов в ходе переговоров по отсоединению Британии от ЕС. Эти переговоры будет проводить премьер-министр Британии Тереза Мэй, которая хочет изменить модель отношений между правительством и лондонскими банками.

«Грецию в следующем году ожидает экономическое облегчение и вторжение новых налогов» (Greece Sees Economy Rebounding Next Year as New Taxes Kick In). Греции предстоит в следующем году очередной этап затягивания поясов из-за нового пакета налогов. При этом экономика постепенно восстанавливается после сильнейшего со времен Второй мировой войны спада.

The Wall Street Journal: «США прекращают переговоры с Россией о перемирии в Сирии» (U.S. Quits Russian Talks on Cease-Fire in Syria). Администрация американского президента в понедельник отказалась от участия в переговорах с Россией о сорвавшемся сирийском перемирии. Это мотивируется тем, какую роль играла Россия в бомбардировке Алеппо.

«Нью-Йорк приказал фонду Трампа прекратить сбор средств» (New York Orders Trump Foundation to Halt Fundraising). Нью-йоркский прокурор Эрик Шнейдерман велел фонду кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа прекратить сбор средств в Нью-Йорке. Шнейдерман сослался на регистрационные нарушения.