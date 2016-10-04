Расстрел Верховного совета в 1993 году, в отличие от событий 1991 года, куда более однозначно воспринимается россиянами. Большинству, конечно, все равно, но из тех, кто знает о чем идет речь, 12% занимают сторону Верховного совета, а 6% — президента Ельцина. Еще десятилетие назад сторонников и противников Ельцина было примерно равное количество.

Хотелось бы, конечно, чтобы такое распределение скорее свидетельствовало об отношении россиян к результатам правления Бориса Ельцина или, может быть, о самой идее применения армии для решения политических противоречий. Но всякий раз, изучая отношение граждан к историческим событиям, нельзя до конца быть уверенным в том, что же они имеют в виду.