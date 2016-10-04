Эксперт: ПАТЭС может быть интересна в первую очередь в Юго-Восточной Азии

4 октября в самом северном российском городе - Певеке (Чукотский АО) состоялась торжественная церемония забивки первого (лидерного) шпунта в основание береговой инфраструктуры для уникальной, не имеющей аналогов в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Как сообщили в концерне «Росэнергоатом» (энергетический дивизион Росатома, оператор всех АЭС России), ПАТЭС должна быть введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего она станет самой северной в мире атомной станцией. В настоящее время статус самой северной АЭС России и мира принадлежит Билибинской АЭС, также расположенной на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты. В церемонии, посвященной началу строительных работ на площадке размещения ПАТЭС в Певеке, приняли участие губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, представители заказчика-застройщика – заместитель генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Сергей Завьялов и другие официальные лица.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

Проект строительства ПАТЭС выходит на финишную прямую. Это первая в мире плавучая АЭС, по сути пилот, который помимо практической функции, будет носить функцию презентационную: именно его можно демонстрировать потенциальным зарубежным интересантам и заказчикам. В дальнейшем строительство аналогов ПАТЭС может оказаться даже более рентабельным за счет отработки технологических тонкостей.

ПАТЭС может быть интересна в первую очередь в Юго-Восточной Азии, где велик спрос на объекты генерации небольшой мощности, способные работать вблизи побережья.