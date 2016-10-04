В самом северном городе России началось сооружение береговой инфраструктуры для первой в мире плавучей АЭС

4 октября 2016 г. в самом северном российском городе - Певеке (Чукотский АО) состоялась торжественная церемония забивки первого (лидерного) шпунта в основание береговой инфраструктуры для уникальной, не имеющей аналогов в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

ПАТЭС должна быть введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего она станет самой северной в мире атомной станцией. В настоящее время статус самой северной АЭС России и мира принадлежит Билибинской АЭС, также расположенной на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты.

В церемонии, посвященной началу строительных работ на площадке размещения ПАТЭС в Певеке, приняли участие: губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, представители заказчика-застройщика – заместитель генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам Концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Сергей Завьялов и другие официальные лица.

В честь начала строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции была открыта памятная доска и заложена капсула с обращением к потомкам - «капсула времени».

Роман Копин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия, отметил, что ПАТЭС имеет большое значение для города Певек и региона и решает две задачи. «Первая – это замещение Билибинской атомной станции, поскольку город Билибино и Певек работают в едином энергоузле, поэтому сроки остановки 1-го блока Билибинской АЭС в 2019 году будут синхронизированы с вводом ПАТЭС в Певеке. Также одна из основных задач, которую будет решать плавучая станция – обеспечение энергией основных горнодобывающих компаний, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле: это большой рудно-металлический кластер, в том числе, золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны. Это не значит, что ПАТЭС полностью восполнит потребность в энергии этих предприятий, но на первом этапе – для замены выбывающей станции и обеспечения энергией для новых потребностей – она будет способна работать и даст новый стимул для развития», - подчеркнул губернатор ЧАО.

В свою очередь представитель заказчика-застройщика Сергей Завьялов сказал: «Атомная энергетика – самая чистая энергетика на планете. То, что мы наблюдаем в Певеке в течение многих лет и десятилетий, требует исправления. Мы постараемся помочь городу избавиться от устаревших технологий и решить задачу энергозамещения».

Он отметил, что сегодня Концерн «Росэнергоатом» в соответствии с графиком строительства береговых сооружений ориентирован на срок ввода плавучей станции в эксплуатацию в 2019 году. «Мы рассчитываем, что работы, проводимые сейчас совместно с Минэнерго, «Чукотэнерго» и «РАО ЕЭС Востока» по разработке технических условий для выдачи мощности ПАТЭС, завершатся в октябре-ноябре этого года, а в декабре мы будем готовы к выпуску рабочей документации и обеспечению заказа электротехнического оборудования для установки на нашей площадке».

В рамках мероприятия также прошло совещание с участием руководства Чукотского АО и генерального подрядчика работ по строительству гидротехнических сооружений.

Было отмечено, что в настоящее время на площадке строительства береговых и гидротехнических сооружений (БГТС) в г. Певеке завершаются работы подготовительного периода, которые были начаты в сентябре 2015 г.

Напомним, в 2016 г. был заключен договор на строительство БГТС, а в сентябре текущего года в Певек прибыли два судна с грузами для строительства: строительная техника, механизмы, сваи, шпунты и другие материалы. А 4 октября 2016 г. в Певек пришло третье судно, «Геннадий Цыганков», с новой партией оборудования для строительства береговых сооружений.

В Центральном институте повышения квалификации Госкорпорации «Росатом» уже идет подготовка команды для эксплуатации референтного энергоблока ПЭБ.

Предполагается, что общая её численность составит 304 человека. Из них 42 будут работать на постоянной основе (с проживанием в Певеке), остальной персонал - эксплуатационный, ремонтный и судовая команда - вахтовым методом.

В настоящее время на работу в качестве персонала ПАТЭС уже принят 31 человек (10,2% от общей численности). В течение следующего, 2017 года численность персонала ПАТЭС планируется довести до 77 человек (25,3% от общей численности). Для приема на работу будут рассматриваться и кандидатуры из числа работников Билибинской АЭС.

Напомним, что с июля 2016 г. плавучий энергоблок проходит плановые швартовные испытания на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где проверяются работоспособность и соответствие проектным характеристикам оборудования и систем ПЭБ. Плановый срок окончания испытаний – октябрь 2017 г. Готовность плавучего энергоблока к транспортировке должна быть достигнута к концу 2017 г. После этого ПАТЭС как готовый объект будет доставлена по Северному морскому пути к месту работы, раскреплена у мола-причала, и подключена к береговой инфраструктуре, сооружаемой в г. Певеке. В сентябре 2019 г. «Росэнергоатом» планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, а осенью 2019 г. – провести испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

ПЭБ – это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов Концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти атомных станциях в эксплуатации находятся 34 энергоблока (без учета блока №4 Белоярской АЭС (БН-800) и блока №6 НВ АЭС, которые находятся на этапе опытно-промышленной эксплуатации): 18 - с реакторами типа ВВЭР (из них 12 энергоблоков ВВЭР-1000 и 6 энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций); 15 - с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, четыре энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 1 энергоблок с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600). Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 26,24 ГВт (с учетом №4 БелАЭС и №6 НВАЭС). В настоящее время на АЭС Концерна «Росэнергоатом» производится 18,6% от всего объема выработки электроэнергии в России.