Президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора с Соединенными Штатами об утилизации оружейного плутония. Заявляется, что соглашение вновь начнет действовать после отмены санкций, «акта Магнитского» и вывода части войск стран НАТО из стран Восточной Европы. Иными словами, условия фактически невыполнимые.

В пояснительной записке к законопроекту, который был направлен в Госдуму, говорится, что после подписания соглашения «США предприняли ряд шагов, ведущих к коренному изменению ситуации в области стратегической стабильности».

Также перечисляются условия, которые позволят вернуться к исполнению договора, всего их пять. Москва требует сокращения американского контингента в странах НАТО до уровня 2000 года, отказа США от «недружественной политики» в отношении России, отмены «закона Магнитского», отмены санкций США и компенсации ущерба России от санкций и вынужденного введения контрсанкций (размер ущерба в документе не указан), а также предоставления четкого плана необратимой утилизации плутония.

Сложно сказать, на что рассчитывают в Кремле, но условия фактически невыполнимы. Для отмены «закона Магнитского» необходимо большинство в обоих палатах Конгресса, отвод войск из стран Центральной и Восточной Европы вообще ставить под сомнение смысл существования НАТО, а компенсация России ущерба от введения контрсанкций — в принципе довольно странная конструкция.

Соглашение об утилизации оружейного плутония было подписано премьер-министром России Михаилом Касьяновым и вице-президентом Альбертом Гором в 2000 году. Оно предполагает уничтожение к 2025 году не менее 34 тонн плутония каждой из сторон, (этого хватает на производство 17 тысяч ядерных зарядов). В 2011 году было подписано дополнение, в котором уточнялся способ переработки плутония. Россия свои 34 тонны должна переработать в реакторах на быстрых нейтронах, Соединенные Штаты — в легководных реакторах. Сроки не указывались, оговаривалось лишь, что стороны должны «действовать параллельно».

При этом сам факт того, что Россия не выходит из договора, а только приостанавливает его действие, говорит о том, что вообще отказываться от утилизации плутония в Москве не намерены.

Министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявил, что Россия не отказывается от своих обязательств в области ядерного разоружения, включая сокращение количества задействованных в оружейных программах ядерных материалов. «Российский плутоний, заявленный как не являющийся более необходимым для целей обороны, будет оставаться вне оружейной деятельности», — заверил министр.

В Соединенных Штатах уже выразили сожаление по поводу решения российского руководства. Причем через несколько часов после публикации указа президента Путина пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби заявил, что США приостанавливают переговоры с Россией, направленные на урегулирование сирийского конфликта. «Это решение было нелегко принять. Но терпение у всех кончилось», — заявил он.

По словам Кирби, Россия не обеспечила условия для выполнения достигнутых 9 сентября соглашений о прекращении огня, «нарушила свои гуманитарные обязательства и резолюцию ООН 2254».

Решение Вашингтона означает, что будет отозван персонал совместного российско-американского центра, который должен был обеспечивать обмен военной и разведывательной информацией после того, как обе стороны признали бы эффективность введенного перемирия. При этом военные каналы коммуникации будут сохранены, это должно позволить избежать инцидентов между самолетами российской авиации и ВВС коалиции во главе с США.