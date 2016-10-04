Новость дня

Докеры Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) во вторник вышли на митинг, протестуя против прошедшего в начале октября сокращения работников. По данным организаторов на митинге в сквере Анны Щетининой во Владивостоке присутствовало около 250 человек. Полиция насчитала 200 участников.

Пресс-секретарь ВМТП Михаил Соколов заявил, что руководство порта вынуждено идти на сокращение в сложных экономических условиях. По его словам, администрация порта с самого начала пыталась найти компромиссное решение, всем сокращаемым докерам неоднократно предлагали перейти на другие должности.

Антиновость дня

Застройщики в Ямало-Ненецком автономном округе в январе-сентябре 2016 года ввели в эксплуатацию 86,1 тыс. кв. м жилья, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре прошлого года было введено в эксплуатацию 188,6 тыс. кв. м жилья. Таким образом, за девять месяцев текущего года ввод жилья в ЯНАО сократился в 2,2 раза.

Непонятная новость дня

Директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов покидает свой пост, сообщил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук во вторник.

Глава ГУП «Водоканал» в Петербурге Феликс Кармазинов / navalny.com

«Последним днем работы Феликса Кармазинова на посту руководителя "Водоканала" станет 6 октября», — сказал Бондарчук. Исполнять обязанности главы «Водоканала» будет заместитель генерального директора Евгений Целиков.

Ассорти

На территории Иркутской области нет действующих лесных пожаров, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства. «За минувшие сутки было ликвидировано четыре очага площадью 562,2 га», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Пожары в Иркутской области / ntv.ru

Ранее сообщалось, что с 15 сентября текущего года из-за резкого увеличения площади лесных пожаров на севере Иркутской области и в Красноярском крае наблюдалось задымление в городах Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, населенных пунктах Нижнеилимского районов.

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Министерство здравоохранения Ставропольского края инициировало подготовку инвестиционного проекта по строительству центра высокотехнологичной кардиологической помощи стоимостью 3 млрд рублей, сообщил глава краевого Минэкономразвития Андрей Мурга.

Проект предполагается реализовать на основе государственно-частного партнерства, при этом большая часть средств будет направлена на закупку оборудования, отметил глава министерства.

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Власти Томской области намерены до конца 2016 года оборудовать техникой для обучения детей с ограниченными возможностями восемь образовательных учреждений региона, сообщила журналистам во вторник председатель комитета специального и дополнительного образования областного департамента общего образования Вера Неверова.

«До конца года по программе "Доступная среда" в четыре школы и четыре детсада будет поставлено новое оборудование для инклюзивного образования, в одном учреждении будет установлен пандус. На эти цели будет направлено 24,3 млн рублей, 16,9 из которых - федеральные», — сказала Неверова.