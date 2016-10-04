Бывший президент Грузии, ныне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал, что после победы партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах в Грузии он вернется на родину. Победу ЕНД при этом он назвал неминуемой.

Это заявление Саакашвили сделал во время визита в США. Говоря о возвращении в грузинскую политику, он также пообещал привезти с собой «нового министра внутренних дел» Хатию Деканоидзе, которая руководит национальной полицией Украины, отметила газета «Коммерсантъ».

Нынешние власти Грузии отнеслись к этим заявлениям скептически и рекомендовали политику не планировать перестановки в будущем правительстве, а искать себе адвоката: в Грузии на Саакашвили заведены четыре уголовных дела.

Скорее всего, Михаил Саакашвили намерен остаться именно в украинской политике, хотя в Грузии для него потенциально могут открыться более сушщественные перспективы. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро Фонда, комментируя сообщения СМИ относительно планов бывшего грузинского лидера.

«Для Михаила Саакашкили было бы приоритетом возвращение в грузинскую политику, где он, в случае успеха, мог бы претендовать на то, чтобы возглавить государство. Но все эти разговоры, надо заметить, оживились перед парламентскими выборами, которые должны пройти 8 октября.

Парламент Грузии / minval.az

Скажем так: шансов на то, что партия Саакашкили одержит победу, очень мало. Если по пропорциональной системе у основных оппонентов голосов примерно поровну, то по округам его партия, конечно, не набирает много голосов. Поэтому я бы не стал сейчас всерьез рассматривать вероятность его возвращения в грузинскую политику триумфатором.

Нет, если бы это произошло, из украинской политики он бы, конечно, ушел – в Грузии у него перспективы гораздо серьезнее – и, возможно, кого-то с собой и забрал бы. Но на деле, я думаю, он оценивает свои шансы достаточно трезво. Поэтому, несмотря на риторику, которая призвана сыграть свою роль в ходе избирательной кампании, он продолжает работать в украинской политике. В частности, его украинский проект, насколько мне известно, развивается.

Там сейчас идет внутреннее структурирование – это такая подготовительная работа, формирование региональной структуры политической партии. И что касается участия в выборах, то украинская партия Саакашвили наверняка не будет участвовать в них на стороне президента.

То есть позиционироваться она в любом случае будет как демократическая оппозиция, а вот какова будет ее роль в случае гипотетического прохождения в состав Верховной Рады, это уже другой вопрос.Они могут оказаться как оппозицией, так и, по факту, союзниками президента. Позиционироваться они в любом случае будет как оппозиция. Но если мы дождемся участия партии в кампании, будем смотреть, насколько болезненные темы для президента она затрагивает», – сказал Георгий Чижов.

Отвечая на вопрос о возможных досрочных выборах, о чем шла речь и весной 2016 года, эксперт объяснил: «А сейчас просто ждем следующей весны. Потому что с момента назначения и утверждения программы правительство имеет годовой иммунитет от отставки. Как только будет походить срок окончания этого иммунитета, мы услышим в адрес правительства массу всего, и опять возникнет интрига: уйдет ли в отставку правительство, придется ли переизбирать парламент».

«Кампания в Грузии на днях уже завершится, и мой прогноз – что партия Саакашвили там проиграет. Она наберет очень приличный результат, но в Грузии все-таки по-прежнему победитель получает все», – добавил Георгий Чижов.

Вопрос о возможной смене роли Саакашкили в украинской политике привлекал общее внимание уже в апреле 2016 года. Тогда эксперты предполагали, что экс-президент Грузии строит планы участвовать в ней со своим проектом – партией на базе «Движения за очищение». Этот проект некоторые расценивали как пропрезидентский.

Михаил Саакашвили

«По всей видимости, Саакашвили имеет определенные планы на украинскую политику, но пока предполагается, что он может на досрочных выборах, если таковые состоятся (а в Украине большинство политиков думают, что они состоятся в этом году несмотря ни на что), может выступить со своей партией на базе "Движения за очищение".

Тут мнения расходятся: кто-то считает, что это практически оппозиционная нынешней власти партия, кто-то считает, что это – хитрый пропрезидентский проект, который, выступая критически, может пройти в парламент и там усилить позиции сторонников президента», – объяснил тогда Георгий Чижов.

Напомним, в апреле Саакашкили через свою страницу в социальной сети Facebook потребовал от президента Украины Петра Порошенко проведения ряда реформ. Эксперты не исключали, что эти требования нужны были Саакашкили для поддержания интереса к его собственному политическому проекту.