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04 октября 2016, 11:07
гуманитарные и социальные науки история России Подцикл Книжные просветители публичные лекции

Накануне лекции 06.10. Татьяна Сабурова об истории «больших» событий и жизни человека

Татьяна Сабурова
Татьяна Сабурова
Фото из архива лектора

6 октября 2016 года в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева с лекцией на тему «"Другая" жизнь народников в России: как революционеры становились фотографами, журналистами и страховыми агентами» выступит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ ВШЭ Татьяна Сабурова, недавно выпустившая в соавторстве со своим американским коллегой Беном Эклофом книгу «Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов» (издательство «НЛО», серия «Historia Rossica»).

Речь в лекции пойдет о том, как изменились взгляды участников революционного движения, прошедших через суровые жизненные испытания, кем стали народники-пропагандисты 1870-х годов в Сибири и многом другом.

Перед выступлением в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» Татьяна Анатольевна рассказала о соединении историй «больших» событий и жизни человека, о «международной» работе над книгой и что стоит читать интересующимся революционным движением в России.

Как возникла идея книги о народнике Николае Чарушине? Почему именно о нем? Как складывалось сотрудничество и разделение обязанностей с Вашим соавтором Беном Эклофом?

Сразу скажу, что книга не только о Николае Чарушине, хотя начиналась она именно как его биография, но затем круг тем и вопросов стал расширяться, появились новые главы – о революционном поколении 70-х годов, «женском вопросе» в России, земстве, сибирской ссылке, политике памяти. Нам было важно не просто рассказать историю жизни нашего героя, хотя, безусловно, это стержень книги.

Его биография не только позволила нам обратиться к целому ряду ключевых вопросов истории России (почему становились революционерами, как происходило взаимодействие общества и власти, интеллигенции и крестьянства, что происходило в земстве, как народники встретили революцию 1917 г. и многие др.), но и попытаться понять, что определяло его собственный жизненный выбор, влияло на принятие решений в той или иной ситуации.

Для нас было важно соединить историю «больших» событий, процессов в истории России и историю жизни человека, который ходил в школу в эпоху «великих реформ», участвовал в народническом движении 1870-х гг. и знаменитом судебном «процессе 193-х», провел 17 лет в Сибири, стал основателем оппозиционной газеты в Вятке, работал страховым агентом в земстве до революции 1917 г., а в 1920-е гг. стал библиотекарем и автором воспоминаний. И невозможно представить историю его жизни без семьи, друзей, и мы стремились показать народников и с этой стороны – круга общения, личных взаимоотношений, что было не менее важно для них в жизни.

Но возвращаясь к идее книги… Она возникла у Бена Эклофа, когда он в Кирове (бывшей Вятке), собирая материалы для своего исследования, пользовался составленным Чарушиным библиографическим указателем, затем обратил внимание на портрет Чарушина в библиотеке, а потом, узнав больше о нем из публикаций замечательного вятского историка В. Сергеева (мы пишем о нем в последней главе нашей книги, так как его судьба оказалась тесно связанной с историей жизни Чарушина), подумал, что было бы неплохо рассказать западной аудитории об этом удивительном человеке, воспоминания которого часто цитировались историками народничества, но о нем самом было известно очень немного.

Я приехала в Индианский университет по программе Фулбрайт с исследовательским проектом по истории поколений, занимаясь русской интеллигенцией XIX века, и мы решили попробовать написать книгу вместе, соединив разные историографические традиции, подходы, языки.

Конечно, писать вместе очень непросто, мы часто спорим, обсуждая возникающие вопросы, предлагая разные интерпретации, работая еще и над переводом, так как книга писалась одновременно на русском и английском языке. Но в то же время, нам кажется, что такой опыт «международного» сотрудничества очень полезен, позволяя переосмыслить существующие стереотипы и по-другому взглянуть на проблемы российской истории, споря, критикуя, дополняя друг друга. Так что история создания этой книги – это «годы борьбы и труда», выражаясь языком авторов революционных воспоминаний J.

Над чем Вы сейчас работаете? Пишете ли новую книгу? Продолжите тему народничества?

Мы сейчас закончили работу над рукописью на английском языке (книга выйдет в издательстве Индианского университета в США в 2017 г.), а я начала новый исследовательский проект, связанный с историей фотографии в России, который возник как своеобразное продолжение одной из глав книги, так как Чарушин стал в Сибири профессиональным фотографом (и не он один, еще целый ряд ссыльных народников также занимались фотографией).

В то же время, я давно занимаюсь биографией двух журналистов, писателей, политиков, мемуаристов, которые мне чрезвычайно интересны, и о которых я очень хочу когда-нибудь написать книгу. Это Ариадна Тыркова-Вильямс и Александр Амфитеатров, очень надеюсь вернуться в следующем году к этому проекту, который я начала несколько лет назад. Мой соавтор Бен Эклоф планирует продолжить свои исследования по истории образования в России, являясь одним из ведущих специалистов в этой области.

Какие книги Вы порекомендовали бы интересующимся народничеством, революционным движением в России, русской интеллигенцией XIX века?

Я бы назвала книги Н.А. Троицкого, который очень много сделал для изучения кружка чайковцев и революционного народничества. Конечно, книги Б.С. Итенберга о революционном народничестве и русской интеллигенции 19 века. История изучения народничества очень ярко отражала перемены в политической жизни страны, и интерес советских историков к народничеству был характерным признаком определенной эпохи.

Для меня еще во время учебы в университете очень важной стала книга И.К. Пантина, Е.Г. Плимака, В.Г. Хороса «Революционная традиция в России». На английский язык была переведена замечательная книга итальянского историка Ф. Венчури (Franco Venturi “Roots of Revolution. A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia”), с предисловием И. Берлина, работы которого также занимают особое место в изучении русской интеллигенции. 

Лекция начнется в Тургеневской библиотеке 6 октября (четверг) в 19.00.

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