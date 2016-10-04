В понедельник администрация президента США Барака Обамы заявила о прекращении переговоров с Россией о сирийском перемирии. Комментаторы в СМИ пытаются проинтерпретировать этот поворот событий, а также рассуждают о том, что к нему привело.

Конфронтация между Россией и США усилилась в понедельник, после того как администрация Обамы отказалась продолжать с ней переговоры о перемирии, пишет Wall Street Journal. Это решение положило конец перспективе установления перемирия и грозит дать затянувшейся сирийской войне новое опасное направление. В итоге сценарий скорого политического урегулирования выглядит еще менее реалистичным, чем раньше.

Кроме того, прекращение переговоров означает, что администрация Обамы теперь будет вынуждена искать новые подходы к разрешению сирийского конфликта. В том числе придется рассмотреть вариант снабжения сирийских повстанцев более мощным оружием. Пока, впрочем, никаких определенных вариантов Белый дом не предлагал. Речь о снабжении оружием, оговаривают авторы, заходила раньше, еще на прошлой неделе. Тогда администрация Обамы задалась вопросом о том, не следует ли снабдить противников сирийского президента Башара Асада новыми вооружениями, чтобы помочь им противостоять атакам со стороны сирийского правительства и России.

Также авторы отмечают, что есть и такой вариант, при котором Вашингтон дает своим союзникам в регионе (прежде всего, Турции и Саудовской Аравии) добро на одностороннюю военную помощь повстанцам. Но в целом все крайне неопределенно. Эта неопределенность, объясняют авторы, связана с тем, что разработка запасного плана на случай провала проекта с перемирием велась и продолжает вестись в секретном режиме.

Вооружение армии США. Стингер. / en.wikipedia.org

В заключение WSJ отмечает, что американские ястребы, критиковавшие сирийскую стратегию Обамы, сейчас злорадствуют. В срыве переговоров они видят подтверждение своему тезису о том, что администрация Обамы слаба и что у нее нет настоящих инструментов давления на Россию, а без этого с ней договариваться невозможно.

Financial Times описывает контекст, в котором появилось американское заявление о прекращении переговоров. Во-первых, оно прозвучало после того, как в воскресенье силы сирийского правительства потеснили повстанцев в Алеппо. Во-вторых, в понедельник, до этого заявления, Россия приостановила действие соглашения с США об утилизации плутония. Вся эта конфигурация, комментирует FT, - симптом растущей напряженности в отношениях между Москвой и Западом.

Также FT приводит краткую сводку событий, которые предшествовали нынешней ситуации. Переговоры с Россией для администрации Обамы были последней попыткой восстановить миротворческий процесс до окончания президентского срока Обамы. США предложили России сотрудничество в борьбе с джихадистскими группировками в Сирии. От России, в свою очередь, ожидалось, что она будет давить на Асада, чтобы он прекратил военные действия на нескольких спорных территориях в стране.

Самолет армии США A F/A-18 Super Hornet / en.wikipedia.org

Однако уже через несколько дней после объявления перемирия начались события, которые стали для него тяжелым потрясением. Первым стал авиаудар американских сил по сирийской армии, который Пентагон объяснил ошибкой. Характерно, что британская FT ставит этот инцидент в один ряд с прочими факторами срыва перемирия, в то время как американские СМИ склонны опускать этот эпизод. Затем российские и сирийские самолеты начали бомбить Алеппо и, в частности, ударили по гуманитарному конвою (здесь американские и британские СМИ сходятся в том, что недвусмысленно возлагают за это ответственность на Россию). Окончательный срыв перемирия, отмечает FT, ознаменовался дипломатической перепалкой между Москвой и Вашингтоном в стилистике холодной войны.