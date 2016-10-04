Топ новостей 4 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Марии Шараповой, стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике, Белый дом обвинил Россию в присвоении чужих заслуг в борьбе с ИГ, рассмотрение вопроса о лишении главы Минкульта ученой степени отложили.

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2016 года. Ими стали американец Дэвид Таулес, британец Данкан Халдейн и шотландец Джон Костерлиц. Лауреаты использовали передовые математические методы для изучения необычных фаз и состояний материи, таких как топологические.

Джош Эрнест пресс-секретарь Белого Дома / en.wikipedia.org

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что Россия фактически не достигла никаких результатов в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Эрнест заявил, что Москва лишь ссылается на успешные результаты операций, которые на самом деле были проведены Соединенными Штатами и их союзниками по коалиции.

Диссертационный совет Уральского федерального университета отложил рассмотрение вопроса о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Совет перенес дату по просьбе самого Мединского «в связи с невозможностью его присутствия». Соответствующее письмо министра было зачитано на заседании диссовета.

В общем, коротко:

1 #Мединский попросил перенести диссовет, потому что чот не смог явиться

2 Члены диссовета: "Ну Ок, давайте перенесем"

Fin — Новости от 66.ru (@66ru) 4 октября 2016 г.

Председатель отказался давать оценку диссертации Мединского. Но сказал, что читал ее — Политсовет (@news_politsovet) 4 октября 2016 г.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне разрешил выступать российской теннисистке Марии Шараповой на соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Платежная система Apple pay / commons.wikimedia.org

Платежная система Apple Pay, позволяющая оплачивать покупки с iPhone и Apple Watch, с 4 октября заработала в России.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает необходимым внести изменения в синодальный перевод Библии на русский язык: «Мне думается, что замахиваться на новый полный перевод Библии сегодня не стоит, но можно было бы подготовить отредактированное издание синодального перевода, в котором наиболее очевидные неточности были бы исправлены».

Великий и мединский русский язык pic.twitter.com/H5aqRjPNya — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 октября 2016 г.

Компания Con Certeza, занимающаяся разработкой систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), ищет подрядчика для проведения исследований по возможности перехвата и расшифровки трафика мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger и Skype.

В России будут исследовать способы перехвата и расшифровки трафика мессенджеровhttps://t.co/kToHx58csD pic.twitter.com/aKr6SyUmsX — Лентач (@oldLentach) 4 октября 2016 г.

Снимок экрана с презентации Джулиана Ассанжа / YouTube.com

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж анонсировал выход в ближайшее время разоблачительной презентации в Берлине. Предполагается, что новые данные станут именно тем «октябрьским сюрпризом», который Ассанж обещал ранее. 25 августа он заявил, что опубликует некие документы об избирательной компании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Новый, четвертый, сезон сериала «Шерлок», снятого для BBC, может стать последним. Об этом заявил актер Бенедикт Камбербэтч, играющий в сериале роль сыщика Шерлока Холмса: «Это может быть концом эпохи. Это уже ощущается как конец эпохи, если быть честным».

Бенедикт Камбербэтч рассказал, что сериал "Шерлок" может завершится после четвертого сезонаhttps://t.co/C9hfDDHSu5 pic.twitter.com/IqzOcFvWxh — Лентач (@oldLentach) 3 октября 2016 г.

8 ноября текущего года в США пройдут выборы главы государства. В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах президента США.

Большинство респондентов выбрали кандидатуры Владимира Путина и Дональда Трампа. Хиллари Клинтон уступила даже вымышленному супергерою Капитану Америке.