Топ новостей 4 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Марии Шараповой, стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике, Белый дом обвинил Россию в присвоении чужих заслуг в борьбе с ИГ, рассмотрение вопроса о лишении главы Минкульта ученой степени отложили.
В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2016 года. Ими стали американец Дэвид Таулес, британец Данкан Халдейн и шотландец Джон Костерлиц. Лауреаты использовали передовые математические методы для изучения необычных фаз и состояний материи, таких как топологические.
”In material science, any kind of unexpected possibilities will eventuallt lead to some concrete realisation.” F. Duncan M. Haldane, born 1951 in London, UK. Ph.D. 1978 from Cambridge University, UK. Eugene Higgins Professor of Physics at Princeton University, NJ, USA. One of the three Nobel Laureates in Physics 2016. Prize share: ¼ #NobelPrize #Physics #Princetagram Photo: Princeton University, Office of Communications, Denise Applewhite
Фото опубликовано Nobel Prize (@nobelprize_org) Окт 4 2016 в 4:19 PDT
Белый дом обвинил РФ в присвоении чужих заслуг в борьбе с ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что Россия фактически не достигла никаких результатов в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Эрнест заявил, что Москва лишь ссылается на успешные результаты операций, которые на самом деле были проведены Соединенными Штатами и их союзниками по коалиции.
Рассмотрение вопроса о лишении Мединского ученой степени отложили
Диссертационный совет Уральского федерального университета отложил рассмотрение вопроса о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Совет перенес дату по просьбе самого Мединского «в связи с невозможностью его присутствия». Соответствующее письмо министра было зачитано на заседании диссовета.
В общем, коротко:— Новости от 66.ru (@66ru) 4 октября 2016 г.
1 #Мединский попросил перенести диссовет, потому что чот не смог явиться
2 Члены диссовета: "Ну Ок, давайте перенесем"
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Председатель отказался давать оценку диссертации Мединского. Но сказал, что читал ее— Политсовет (@news_politsovet) 4 октября 2016 г.
CAS сократил срок дисквалификации Шараповой
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне разрешил выступать российской теннисистке Марии Шараповой на соревнованиях с 26 апреля 2017 года.
Срок дисквалификации @mariasharapova сокращен до 1 года и 3 месяцев, таким образом мы сможем увидеть Марию на корте 26 апреля 2017 года. #MariaSharapova #Sharapova #Шарапова #Sharapova #tennis #rustennis #gorussia #teamrussia
Фото опубликовано Russian Tennis Federation (@rustennis) Окт 4 2016 в 6:06 PDT
Платежная система Apple Pay заработала в России
Платежная система Apple Pay, позволяющая оплачивать покупки с iPhone и Apple Watch, с 4 октября заработала в России.
В РПЦ предложили внести правки в Библию
Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает необходимым внести изменения в синодальный перевод Библии на русский язык: «Мне думается, что замахиваться на новый полный перевод Библии сегодня не стоит, но можно было бы подготовить отредактированное издание синодального перевода, в котором наиболее очевидные неточности были бы исправлены».
Великий и мединский русский язык pic.twitter.com/H5aqRjPNya— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 октября 2016 г.
Российские компании начали поиск возможностей дешифровки мессенджеров
Компания Con Certeza, занимающаяся разработкой систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), ищет подрядчика для проведения исследований по возможности перехвата и расшифровки трафика мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger и Skype.
В России будут исследовать способы перехвата и расшифровки трафика мессенджеровhttps://t.co/kToHx58csD pic.twitter.com/aKr6SyUmsX— Лентач (@oldLentach) 4 октября 2016 г.
Ассанж пообещал «похоронить» Клинтон
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж анонсировал выход в ближайшее время разоблачительной презентации в Берлине. Предполагается, что новые данные станут именно тем «октябрьским сюрпризом», который Ассанж обещал ранее. 25 августа он заявил, что опубликует некие документы об избирательной компании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Камбербэтч намекнул на закрытие сериала «Шерлок»
Новый, четвертый, сезон сериала «Шерлок», снятого для BBC, может стать последним. Об этом заявил актер Бенедикт Камбербэтч, играющий в сериале роль сыщика Шерлока Холмса: «Это может быть концом эпохи. Это уже ощущается как конец эпохи, если быть честным».
Бенедикт Камбербэтч рассказал, что сериал "Шерлок" может завершится после четвертого сезонаhttps://t.co/C9hfDDHSu5 pic.twitter.com/IqzOcFvWxh— Лентач (@oldLentach) 3 октября 2016 г.
Читатели «Полит.ру» захотели видеть президентом США Путина или Трампа
8 ноября текущего года в США пройдут выборы главы государства. В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах президента США.
Большинство респондентов выбрали кандидатуры Владимира Путина и Дональда Трампа. Хиллари Клинтон уступила даже вымышленному супергерою Капитану Америке.