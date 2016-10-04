По мере затухания волны нападок на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон растет очередная волна нападок на ее республиканского оппонента Дональда Трампа. СМИ сейчас обсуждают тему его юридической небезупречности. В частности, продемократические издания с подачи NY Times очень заинтересовались историей о том, как Трамп, может быть, уклонился от уплаты налогов двадцать лет назад. Еще одна история – это продолжение расследования деятельности трамповского благотворительного фонда по инициативе нью-йоркского прокурора.

В Forbes автор высмеивает интерес NY Times и CNN к налоговым декларациям Трампа 20-летней давности. Декларации показывают, что Трамп в 1995 г. потерял $916 млн. NY Times пишет, что, воспользовавшись этим, Трамп мог получить «выдающиеся налоговые бонусы» из финансовых обломков, которые он оставил по итогам скверного управления рядом бизнесов в начале 1990-х гг. Правда, отмечает автор, в этом месте NY Times забыли упомянуть о настоящих бизнес-успехах Трампа. В CNN к этому добавили, что предвыборное время идет, а противоречия, связанные с Трампом, все копятся. Здесь, оговаривает автор, тоже забыли упомянуть, что его оппонентка от демократов Хиллари Клинтон находится в аналогичном положении.

Автор оговаривает, что он не фанат Трампа и вообще еще не решил, за кого голосовать на президентских выборах. Более того, кого бы ни выбрали, считает он, этот выбор едва ли будет звездным часом для страны. Но придирки к Трампу по налоговой линии автору представляются вопиющим непрофессионализмом со стороны СМИ. Далее он объясняет, что налоги платятся с прибыли, в то время как если прибыли по итогам убытков и их компенсации нет, то нет и уплаты налогов. Это не называется уклонением от налогов, потому что, прежде всего, в такой ситуации нет обязательства платить налог. Здесь автор вспоминает, что сама NY Times в 2014 г. не платила налогов именно на этом основании.

Wall Street Journal опубликовал материал под названием «Правила Шнейдермана» и с подзаголовком «Худший американский прокурор злоупотребляет своими полномочиями в пользу Клинтон». Речь идет о том, что в понедельник нью-йоркский прокурор обнаружил нарушения в работе благотворительного фонда Трампа и запретил ему собирать пожертвования. Многие либералы, пишет WSJ, в связи с этим решили, что победа над Трампом оправдывает любую должностную нечистоплотность – в данном случае нечистоплотность Эрика Шнейдермана.

Хиллари Клинтон на вечеринке демократов с Эриком Шнейдерманном - прокурором Нью-Йорка (справа) / Фото: Николас Хант / traj.net

Речь идет о том, объясняет WSJ, что прокурор воспользовался своими должностными полномочиями для атаки на своего политического оппонента. Причем это далеко не первый такой случай в его послужном списке. Примечательно, что при всем поднятом вокруг этого расследования шуме (а он начался еще в середине сентября) все выявленные «махинации» фонда свелись к бюрократическим неточностям. Но это мелочи по сравнению с тем, как вовремя было проведено это расследование: почти ровно за месяц до выборов. С учетом сжатых сроков, подчеркивает автор, можно очернить кого угодно, независимо от того, насколько серьезен на самом деле повод. В этом смысле поведение Шнейдермана еще больше напоминает политически пристрастную стратегию.