После того как премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила, что официальная процедура отсоединения от ЕС начнется до конца марта 2017 г., СМИ снова стали обсуждать перспективы этого отсоединения для британской экономики. Сейчас эта тема в основном рассматривается с точки зрения двух сценариев – «жесткого» и «мягкого». При мягком сценарии Британия сохраняет торговые связи с ЕС в фактически неизменном виде. При жестком она их разрывает и начинает выстраивать заново.

Financial Times рассуждает о дальнейшей динамике курса фунта стерлингов. Постановка вопроса вызвана тем, что за последними высказываниями британского премьер-министра, наводящими на мысль о жестком сценарии отделения от ЕС, имело место падения фунта до тридцатилетнего минимума. Этому падению предшествовало снижение курса фунта летом, после того как стали известны результаты референдума о членстве Британии в ЕС.

После первого эпизода курс фунта стабилизировался благодаря, не в последнюю очередь, кредитной политике британского центробанка. В августе нормализация привела к тому, что экономическая ситуация оказалась лучше, чем предсказывали некоторые прогнозы. Последующие колебания фунта были связаны с динамикой доллара и в целом отражали инвесторские игры. Но теперь Мэй установила определенный срок окончания этих игр. Это должно было подействовать как минимум на тех инвесторов, которые полагали, что статья 50 никогда не будет задействована или будет задействована очень нескоро.

Обсуждение результатов британского референдума на чрезвычайной сессии Европарламента. Брюссель, 28 июля 2016 года. Фото: European Parliament

FT предполагает, что дальнейшая динамика курса фунта будет зависеть от политических и экономических факторов. Если в политике не будет происходить ничего экстраординарного, то при хороших экономических показателях фунт стабилизируется. Собственно, и в этот раз курс фунта отреагировал именно на политическое событие (декларация намерения в скором времени перейти к официальному отделению), а не на экономические показатели, которые сейчас неплохие. Следующим ожидаемым политическим событием в этом сюжете должен стать запуск процесса отсоединения по статье 50. До того момента, если не будет других значимых происшествий, фунт будет вести себя в соответствии с экономической ситуацией.

BBC (наряду с другими изданиями) обсуждает прогноз TheCityUK, в соответствии с которым выход из ЕС по жесткому сценарию может привести к тому, что финансовый сектор понесет убытки порядка 38 млрд. фунтов. Под жестким сценарием подразумевается вариант отсоединения от европейского блока, при котором Британия также покидает единый рынок ради того, чтобы оставить за собой независимость в плане миграционной политики. Согласно этому прогнозу, финансовый сектор может также сократить число рабочих мест (число сокращений оценивается в 75 000).

В прогнозе представлены два сценария. По одному из них, Британия сохраняет доступ к европейской экономической зоне примерно на тех же условиях, что и до выхода из ЕС, то есть она продолжит торговать со странами блока без необходимости заключать с каждой страной особое соглашение. При таком раскладе убытки все равно будут, но умеренные. Индустрия потеряет до 4 000 рабочих мест и порядка 2 млрд. фунтов в год.

По второму сценарию, Британия выходит из блока на условиях, не имеющих ничего общего с прежними. В этом случае финансовый сектор сам по себе может потерять порядка 20 млрд. фунтов и 35 000 рабочих мест. К этому также могут добавиться убытки у связанных с ним бизнесов, которые, по оценкам, составят 18 млрд. фунтов и 40 000 рабочих мест.