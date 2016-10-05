Во вторник во всех регионах России стартовала четырехдневная тренировка по гражданской обороне, которая продлится до 7 октября. Всероссийские тренировки проводятся ежегодно с 2012 года, но нынешние учения обещают стать самыми масштабными. По плану, в них примут участие более 40 миллионов человек, 200 тысяч специалистов аварийно-спасательных формирований и десятки тысяч единиц техники. За это время МЧС проверит состояние помещений для укрытия граждан и порядок эвакуации в защитные сооружения в условиях чрезвычайной ситуации.

Кроме спасательных воинских формирований МЧС, в тренировках примут участие федеральные органы исполнительной власти, руководители регионов, сотрудники бюджетных учреждений, работники стратегических производств и сотрудники объектов «экономической деятельности», в том числе частные крупные предприятия в сфере нефте- и газодобычи, уточняет РБК.

В тренировке задействуют также учеников школ и студентов вузов, в которых преподают Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). В роли инструкторов выступят преподаватели. Основы гражданской обороны будут отрабатывать и нештатные аварийно-спасательные формирования, в том числе обученные соответствующим навыкам рядовые граждане.

Учения МЧС в школе / mchs.gov.ru

Основная цель тренировки заключается в отработке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Будет проверена готовность органов управления и сил гражданской обороны всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Будут отрабатываться действия по радиационной, химической и биологической защите населения. В первую очередь тренировки пройдут на социально значимых объектах и в местах с круглосуточным пребыванием людей. Будет отработана эвакуация работников предприятий и организация обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

«В ходе тренировки мы посмотрим все намеченные места и подготовим конкретные предложения по наращиванию потенциала и направления развития гражданской тренировки с учетом рисков, угроз и опасностей, будут уточнены планы ГО и сформированы предложения в сводные правила национальных стандартов», — заявил сегодня глава МЧС Владимир Пучков в ходе селекторного совещания.

Особое внимание будет уделяться организации информирования и подготовки всех категорий населения к чрезвычайным ситуациям. Будет отрабатываться взаимодействие спасателей и полиции с работниками образования и здравоохранения. «Как будут использоваться системы оповещения решат региональные власти. Но в рабочее состояние планируется привести все средства оповещения, в том числе сирены», — сказал собеседник РБК.

В регионах приведены в готовность защитные сооружения, куда будут эвакуировать участников тренировки. В Москве и ряде крупных городов основными защитными сооружениями являются бомбоубежища, расположенные в метро. Ранее заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко говорил, что бомбоубежища Москвы способны принять всех жителей столицы. «В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города», — отметил Мищенко.

Директор департамента гражданской обороны МЧС Олег Мануйло рассказал, что после инвентаризации состава и категории убежищ выяснилось, что не все имеющиеся укрытия пригодятся в реальной чрезвычайной ситуации. Сценарии военных конфликтов в мире изменились, с учетом этого пересматриваются подходы к предоставлению населению защитных сооружений, отметил Мануйло. По его словам, «эвакуация теперь не носит всеобщий характер, а осуществляется локально в безопасные районы из опасных зон, которые образуются вокруг потенциально опасных объектов».

«Приоритет нашей работы — выведение из зон потенциальной опасности населения, — в первую очередь это касается эвакуации объектов с круглосуточным проживанием людей, людей пожилого возраста, и детей в безопасные районы», — добавил Пучков.

Источники РБК в МЧС сомневаются, что в тренировках по гражданской обороне удастся задействовать заявленное число участников. «Я не понимаю, откуда взялась цифра 40 миллионов человек», — сказал изданию один из спасателей. По его словам, есть сложности и с исполнением закона «О гражданской обороне». Неясно, например, где люди могут получить средства индивидуальной защиты: «Информированность населения о том, кто что вправе делать в рамках закона «О гражданской обороне», на крайне низком уровне».

Учения МЧС /mchs.gov.ru

Возможно, нынешняя тренировка по гражданской обороне должна проверить не только готовность спасателей к чрезвычайным ситуациям, но и функционирование МЧС как федерального органа исполнительной власти. Учения проходят на фоне слухов об отставке Владимира Пучкова и разделение функций министерства между Минобороны и Министерством внутренних дел. Об этом в начале сентября со ссылкой на свои источники писала «Новая газета». Среди причин кадрового решения назывались систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в республике Коми, катастрофа борта Ил-76», вылетевшего на тушение пожара под Иркутском и гибель главы МЧС по Приморскому краю во время наводнения.

Между тем в нижнюю палату парламента поступил правительственный законопроект с поправками в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, ответственность за мобилизацию на службу в военное время будут нести губернаторы и главы муниципальных образований, они же возглавят призывные комиссии. Сейчас порядок создания и работы призывной комиссии, а также призыва граждан определяет правительство.