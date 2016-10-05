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05 октября 2016, 13:17
Госдума
Симон Жаворонков

Начало долгих дум

Пленарное заседание Государственной Думы. 2016 год
Пленарное заседание Государственной Думы. 2016 год
ГД РФ

5 октября состоится первое заседание Госдумы седьмого созыва. Согласно Конституции, нижняя плата парламента должна собраться на тридцатый день после избрания — но президент имеет право созвать депутатов раньше этого срока, чем он и воспользовался.

Пленарные заседания Госдумы вообще обычно проходят по заранее намеченному сценарию, а первое заседание в принципе является скорее формальностью, так что уже сейчас можно примерно расписать порядок работы депутатов.

Откроет заседание Думы старейший депутат — это представитель КПРФ Жорес Алферов, ему 86 лет. Именно он будет руководить избранием нового спикера. Так как все руководящие посты распределены межфракционными договорами заранее, то известно, что председателем Госдумы станет Вячеслав Володин, который пока еще является замглавы президентской администрации — начало полномочий депутатов нового созыва отсчитывается как раз с момента открытия первого заседания.

 
Жорес Алферов. Фото: ГД РФ

Также будут выступать старейшие депутаты от других фракций — Валентина Терешкова от ЕР, Галина Хованская от СР и лидера ЛДПР Владимир Жириновский.

На первом заседании перед депутатами выступит президент Владимир Путин. Вообще визит главы российского государства в парламент — достаточно редкое явление, и Борис Ельцин, и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин предпочитают встречаться с депутатами «на своей территории», в Кремле. Но первое заседание становится исключением, и тут стоит отметить, что по сравнению с дореволюционными порядками сделан шаг вперед: тогда депутаты первым делом собирались в Зимнем дворце, официальной резиденции монарха.

 
Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы. Фото: kremlin.ru

После начнется избрание восьми вице-спикеров и распределение комитетов. Уже известно, что в новой Думе их будет 26, причем члены «Единой России» возглавят только 13 из них. В теории «Единая Россия» могла бы ни с кем и не «делиться», у них 344 депутата, это больше 76% голосов.

Также на первом заседании депутатом хорошо бы принять расписание работы на осеннюю сессию: все-таки депутатам нужно достаточно оперативно заняться обсуждением поправок в бюджет 2016 года и принятием бюджета 2017-2019 гг. Во время переноса выборов с декабря на сентябрь утверждалось, что это делается в том числе и для ускорения бюджетного процесса.

Пока что, впрочем, правительство не внесло проект бюджета на рассмотрение парламента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели, а рассмотрен законопроект будет в последнюю неделю октября.

Среди других громких, хотя и не столь важных законопроектов — внесенное президентом предложение о приостановке соглашения с Соединенными Штатами об утилизации плутония. Член Совета Федерации Игорь Морозов ранее заявил, что верхняя палата парламента готова рассмотреть этот вопрос уже 12 октября, но Леонид Слуцкий, который возглавит в новой Думе комитет по международным делам, заявил, что спешки не будет: «принципиальное решение принято, а все остальное обсудим последовательно и глубоко».

Еще один вопрос, который должен быть рассмотрен в кратчайшие сроки — ратификация соглашения с Сирией о нахождении там группировки российских военных.

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