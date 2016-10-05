Во вторник был опубликован указ президента Владимира Путина, которым утверждается положение о Национальной гвардии — то есть, фактически, определяется круг ее полномочий.

Теперь окончательно понятно: Росгвардия — это самодостаточное ведомство, которое будет не только обеспечивать правопорядок, а также безопасность, но и обеспечивать госзащиту гвардейцев, бороться с коррупцией в своих рядах и даже самостоятельно расследовать происшествия с собственной авиацией.

Фото пресс-службы Национальной гвардии Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии участвуют в Параде Победы. 9 мая 2016 года.

Указ президента подписан 30 сентября, а уже 1 октября, по информации «Коммерсанта», в Росгвардии начали заполнять штатное расписание — ранее сообщалось, что общая численность службы составит около 340 тысяч человек. Одновременно соответствующие должности исключаются из списков МВД. То, есть, например, столичный ОМОН уже не подчиняется главку МВД.

Положением о Росгвардии определяется, что у ее директора будет семь заместителей, в том числе два первых, один из которых будет возглавлять Главный штаб войск национальной гвардии и статс-секретарь. Для сравнения: у глав ФСБ и МВД оп шесть заместителей, а у министра обороны — десять.

Структура Росгвардии будет крайне сложной. В ведомстве, например, отдельно будут действовать территориальные полицейские подразделения — они будут заниматься вневедомственной охраной и лицензионно-разрешительной деятельностью, то есть контролем за деятельностью частных охранных предприятий, подготовку охранников и выдачу разрешений на оружие гражданам. Вообще именно Росгвардия будет заниматься со всем, что связано с оборотом гражданского оружия.

А бойцы бывшего спецназа МВД и ОМОН, по информации «Коммерсанта», станут военнослужащими. Таким образом в Росгвардии предусмотрены воинские, полицейские и гражданские должности.

В качестве основных направлений деятельности Росгвардии объявлены охрана общественного порядка, борьба с экстремизмом и терроризмом, участие в территориальной обороне России, контроль за частной охранной деятельностью, оборотом оружия, обеспечением безопасности объектов ТЭКа и ведомственной охраной. Согласно документу, в обязанности Росгвардии будет входить охрана «важных государственных объектов», «особо важных и режимных объектов», «объектов государственной охраны», а также организация безопасности специальных грузов и сооружений на транспортных коммуникациях.

Росгвардия будет самостоятельно обеспечивать себя вооружением, военной и специальной техникой. Для этого ведомство будет главным распорядителем и получателем средств федерального бюджета — то есть она будет отдельно прописываться в бюджете. Ведомство сможет даже продавать высвобождаемыми вооружениями, военной и специальной техникой. Также Росгвардия будет готовить собственные предложения по формулированию гособоронзаказа.