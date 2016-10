«Коммерсантъ» в статье «Грешным делом денег заработать» утверждает, что бюджет 2017 года пополнят за счет слабостей граждан и компаний.

«Nord Stream 2 наполнили обещаниями»: о новой схеме проекта объявить не удалось.

О том, почему Минэкономики с трудом и потерями удалось согласовать Стратегический прогноз до 2035 года, написано в статье «Генштаб не верит несекретным прогнозам».

«Ведомости» в статье «ЦБ реформирует банковский надзор» разбираются в переменах, которые происходят в руководстве Банка России.

«Госбанки заработают на приватизации 3,6 млрд рублей»: Таково вознаграждение «ВТБ капитала» и «Сбербанк CIB» за организацию сделок по продаже госпакетов «Алросы» и «Башнефти».

«Рогозин попросил Путина сменить руководство "Уралвагонзавода"». А саму компанию вице-премьер хочет передать «Ростеху».

РБК в статье «Сирийский мир переходит в войну» пытается понять, когда Россия и США снова смогут договориться.

В статье «Чем богаты депутаты» РБК анализирует состав седьмой Думы.

Как работает платежный сервис Apple Pay рассказывается в статье «iPhone вместо кошелька».

«Известия» утверждают: «Пенсионный фонд потеряет полтриллиона рублей из-за льгот бизнесу». Минтруд подготовил законопроект о продлении льготного тарифа страховых взносов в качестве замены их масштабной реформы.

«Минобороны подготовило ответ американцам в Сирии»: Россия может резко увеличить огневую поддержку вооруженных сил Асада, а также принять дополнительные меры для защиты баз и персонала в Сирии.

«Россия начала слезать с нефтяной иглы»: Процесс избавления от сырьевой зависимости активизировался за счет снижения стоимости углеводородов и увеличения инвестиций в перерабатывающие отрасли.

Как пройдет первое заседание седьмого созыва Госдумы «Газета.ru» пишет в статье «Дума начнет с президента».

«"Золотая молодежь" испугалась полосатой палочки»: сын вице-президента «ЛУКойла» Шамсуаров рассказал, как раньше нарушал ПДД.

«Victoria's secret»: Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Россию.

The Economist: «СПИД в России. Иммунитет от разума» (AIDS in Russia: Immune to reason). Текст о том, что «российское пренебрежение эффективными лекарствами и стратегиями борьбы с ВИЧ убивает граждан».

«Торговые отношения: кабальная сделка» (Trade deals: Hard bargain). В отсутствие отчетливого американского лидерства мировая торговля теряет стабильность.

Bloomberg: «Мировые банки сопротивляются Brexit'у» (Global Banks Fight Back on Brexit). Если Британия окажется вне европейского единого рынка, банки и связанные с ними бизнесы в Британии могут понести убытки почти в 40 млрд фунтов.

«Мэевы радостные тори приняли идею Brexit'а, 52% задают тон» (May’s Euphoric Tories Embrace Brexit as the 52% Set the Tone). Консервативная партия премьер-министра Британии Терезы Мэй на этой неделе вполтную перешла к выведению своей страны из ЕС. При этом они апроприировали риторику тех, кто агитировал за отсоединение от ЕС перед референдумом и теперь позиционируют себя как авангард британской независимости.

The Wall Street Journal: «Фунт достиг тридцатилетнего минимума из-за тревоги по поводу Brexit'а» (Pound Hits Three-Decade Low on Brexit Concerns). Фунт стерлингов во вторник упал до тридцатилетнего минимума относительно доллара. Теперь его курс оказался даже ниже, чем в июне, после того как Британия проголосовала за отсоединение от ЕС.

«Иран готовится к оживлению туризма» (Iran Prepares for an Uptick in Tourism). Некоторое количество преимущественно европейских гостиничных сетей собираются обогнать своих американских конкурентов, выдвинувшись на иранский туристический рынок. Американским компаниям это пока мешает сделать правовая неопределенность.