Депутаты избрали Вячеслава Володина на пост спикера подавляющим большинством — за него проголосовали 404 парламентария. За пару часов до этого президент Путин назначил Сергея Кириенко на пост первого замглавы своей администрации.

Теперь самый главный вопрос — чем будет заниматься Вячеслав Володин в Думе. Для почетной отставки пост председателя Государственной Думы является слишком публичным и весомым, но до сих пор настоящего политического влияния спикеры не имели.

Самое интересное произойдет, если Володин продолжит направлять политические процессы — тогда и Дума будет постепенно возвращаться на политическую сцену, причем уже не в качестве источника фейковых новостей. До парламентской республики с ее механизмами преемственности, правда, все равно далеко.