ProScience Театр 24 октября. Дмитрий Казаков о физике и загадках микромира

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

В беседе с «Полит.ру» ученый рассказал о том, что такое микромир и о каких его загадках пойдет речь на лекции в ЦДЖ 24 октября:

«Обычно физики под микромиром понимают мир, который находится внутри атома, уходящий вглубь атома. То есть атом, атомное ядро, то, из чего состоит ядро, элементарные частицы и так далее. Вот это мы называем микромиром.

У нас есть некая общая концепция, как устроены законы, что из чего состоит и так далее. Но не все вопросы оказались до конца ясными. Несмотря на то, что в последние 50 лет возникла единая модель, которую называют Стандартной моделью или Стандартной теорией всех фундаментальных взаимодействий частиц, в этой модели остаются непонятны некоторые вопросы.Одна из таких загадок — это, например, почему природа создала три копии частиц. Мы с вами состоим из протонов и нейтронов, они в свою очередь из кварков состоят, с электронами и так далее, и все это частицы, как у нас принято говорить, первого поколения. Но природа зачем-то создала еще две копии этих частиц, то есть еще есть второе поколение и третье поколение. Вот зачем природе понадобились эти копии — это одна из загадок.

Другая загадка связана с тем, что мир, почему-то немного скособочен. Если посмотреть на законы природы, оказывается, что они каким-то образом отличают левое и правое, например, частицы и античастицы. И вот левое и правое, частицы и античастицы — они не вполне одинаково входят, и мир какой-то немного косой, и непонятно почему. Но мы с вами существуем именно благодаря тому, что он косой, потому что если бы число частиц и античастиц было бы одинаковым, то они бы встретились на ранних этапах развития Вселенной и аннигилировали, ничего бы не осталось. Именно это и происходило, но из-за того, что мир косой, небольшая часть, равная 10-10 осталась, и благодаря этому существует наша Земля, Солнце, галактика и так далее. Вот загадка природы, почему мир косой.

Еще одна загадка природы связана с тем, что, как теперь выяснилось, наблюдаемая нами материя составляет в энергетическом балансе всего лишь 5%, почему мы не видим всего остального? И из чего сделано все остальное? Это тоже загадка», — сказал Дмитрий Казаков.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

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