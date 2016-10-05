Назначение Кириенко как начало новой эры

В среду президент России Владимир Путин назначил Сергея Кириенко на пост первого заместителя главы администрации Кремля. На этой должности Кириенко сменил Вячеслава Володина, который в этот же день был избран председателем Госдумы. Аналитик «Полит.ру» делится размышлениями о причинах и возможных последствиях: «Совершилось то, что должно было совершиться. Сказывается, что Сергей Владиленович Кириенко очень не хотел вставать на это место, но, видимо, сложно или невозможно отказываться от таких предложений.

Думаю, что будет много аналитики, будет много разговоров, поэтому по самым горячим следам только самые короткие соображения. Первое: как ни странно, самым интересным в сложившейся конфигурации будет судьба Общероссийского народного фронта. Это был очень правильный и очень своевременный проект господина Володина и тех людей, которые работали с ним, это проект, который очень многое сделал для того, чтобы политическая конфигурация стала такой, какая она есть. Теперь будущее этого проекта в известном смысле находится под вопросом, поскольку «Единая Россия» так трансформировалась, что уже сама является тем самым ОНФ, которым он был 2-3 года назад.

Объединенный народный фронт / onf.ru

Вторая история — это история руководства ОНФ. Поскольку во главе его, гласно или не гласно, стоял господин Володин, едва ли он получит то, что имел раньше, а именно прежнее кураторство над проектом. В этой связи зависает господин Бречалов, которого можно очень условно назвать исполнительным директором и председателем Общественной палаты, и судьба господина Бречалова покажет истинное отношение нынешних властных конфигураторов к ОНФ и к володинскому наследию в целом.

Сегодня же, как мне представляется, начинает вырисовываться средневзвешенный сценарий политического будущего. Господин Кириенко поставлен ровным счетом для того, чтобы совершить правильные выборы правильного человека на правильное место. Будет ли это март 2018 года или чуть более ранние сроки, сегодня говорят о переносе выборов на октябрь 2017 года, вполне возможно, что уже в конце 2017 года нас могут ожидать новые президентские выборы. Очевидно, что Сергей Владиленович должен провести их так, чтобы ни у кого не возникло сомнения в их легитимности, правильности и конструктивном сопровождении.

Дальше начинается область совсем уже умозрительных конструкций, из которых наиболее вероятно следующее. Вчера произошло очень важное событие, оно вроде вполне ординарное, но очень значимое — был сменен менеджмент футбольного клуба «Арсенал» Тула. Мы знаем, кто является тульским губернатором, мы знаем, кем он работал до этого, мы знаем, что эта фамилия все чаще и чаще называется одной из фамилий того, что называется непонятным словом «преемник». Вполне возможно, что на протяжении последующих лет станет раскручивание этого самого «преемника» для того, чтобы разрешить те или иные оперативные или стратегические цели. Что это за оперативные и стратегические цели, в общем-то понятно. Возможно, это действительно ставка на данного конкретного человека, возможно, это консолидация элит перед лицом того, чтобы как раз данного конкретного человека не было, но факт остается фактом — движение в эту сторону по-прежнему происходит.

Почему важна смена менеджмента, я не пояснил: главным в клубе назначен Гурам Аджоев — человек, который очень долгое время работал с братьями Ротенбергами в структурном футбольном клубе — московском «Динамо». Мне каждый раз очень хочется рассказать, чем это все закончилось, ну, да несложно посмотреть, чем закончился футбол Аджоева, Ротенберга и футбольного клуба «Динамо», где сейчас играет ФК «Динамо» и какое занимает положение. Здесь ситуация другая, при том, что видимых прямых деловых интересов у Ротенбергов в тульском клубе нет. Возможно, их попросили, а возможно, мы выдаем желаемое за действительное, и Аджоев теперь самостоятельная личность.

Президент ФК «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев / /arsenaltula.ru

Таким образом назначением Сергея Владиленовича Кириенко знаменуется начало принципиально новой эры, содержанием которой являются будущие президентские выборы, и возможно, не одни президентские выборы, а как минимум, двое. Сколько времени он пробудет на своем посту, можно только гадать, к чему приведет его назначение, можно только гадать тем более, что, как мы уже несколько раз говорили, возможное назначение господина Харичева на должность начальника управления внутренней политики настраивает профессиональное сообщество на очень печальный лад. Ну, да чего только это профессиональное сообщество ни переживало, безусловно, оно переживет и это. Интересные времена нас ожидают, господа. Посмотрим, что будет дальше».

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