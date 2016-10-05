Призваны конкурировать с iPhone

4 октября компания Google представила смартфоны Pixel и Pixel XL — дорогие и навороченные гаджеты, призванные конкурировать с iPhone 7.

Сканер отпечатков пальцев находится у Pixel на задней крышке. В Google говорят, что это его естественное положение.

По техническим характеристикам Pixel и Pixel XL практически идентичны. У обоих по 4 ГБ оперативной памяти, есть порт USB-C и привычный 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Можно заказать смартфон с 32 или 128 ГБ встроенной памяти, а также увеличить память, вставив карту microSD объемом до 256 ГБ.

Pixel и Pixel XL доступны в черном, белом и синем цветах.

Различия — в величине дисплея. Pixel имеет AMOLED-дисплей (активная матрица на органических светодиодах) с разрешением Full HD (1920×1080 точек) диагональю 5 дюймов. Экран Pixel XL на 0,5 дюйма больше и имеет разрешение Quad HD (2560×1440 пикселей).

На презентации особое внимание удалялось камере смартфона. Google утверждает, что это лучшая камера из существующих, превосходящая камеру у iPhone 7 (рейтинг 89 баллов против 86 по оценке сайта DxOMark). Об этом сообщается и на специально созданном для смартфона сайте Google.

Основная камера на 12,3 мегапикселя с диафрагмой f/2,0. В режиме Smart Burst телефон делает сразу несколько снимков и автоматически выбирает лучший. Также камера записывает 4K-видео без рывков благодаря системе стабилизации изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Смартфоны поддерживают очки виртуальной реальности Google Daydream, их стоимость 79 долларов.

Смартфон Pixel с 32 ГБ встроенной памяти обойдется в 649 долларов (примерно 40 тысяч рублей), с 128 ГБ — в 749 долларов (47 тысяч рублей). Pixel XL будет с 32 ГБ памяти можно купить за 769 долларов (48 тысяч рублей), с 128 ГБ — за 869 долларов (54 тысяч рублей).

В США, Канаде, Австралии, Великобритании и Германии предзакаpы на Pixel начались уже 4 октября. В России компания сообщает: «Google Store пока недоступен в вашей стране. Мы работаем над тем, чтобы изменить эту ситуацию в кратчайшие сроки».